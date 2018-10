4,7 Millionen Euro Plus im städtischen Haushalt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Haushalt der Stadt wird in diesem Jahr nach vorsichtiger Prognose mit einem Plus von 4,7 Millionen Euro abschließen, geplant war lediglich ein Überschuss von 615 000 Euro. Doch für zusätzliche Investitionen steht das Geld nicht zur Verfügung.

Es hat sich in den vergangenen Jahren zu einer guten Tradition für Kämmerin Gudrun Grund entwickelt: Der Haushalt der Stadt Eisenhüttenstadt sah am Ende des Jahres wesentlich positiver aus, als zu Beginn des Jahres geplant. In diesem Jahr ist es besonders deutlich: Nach einer vorläufigen Prognose, die allerdings noch mit Vorsicht zu genießen sei, wie Gudrun Grund sagt, könnte unterm Strich am Ende des Jahres im Haushalt ein Plus von 4,7 Millionen Euro stehen, geplant waren zunächst 615 000 Euro.

Dass sich solch ein gravierender Unterschied ergibt, hat hauptsächlich mit einem Haushaltsposten zu tun, dessen Einnahmen sich nicht immer punktgenau im Vorhinein bestimmen lassen. So hat die Kämmerei in den vergangenen Jahre davon profitiert, dass es bei der Gewerbesteuer immer wieder Nachzahlungen gab durch Nachveranlagungen von Betrieben durch das Finanzamt. Allein in diesem Jahr beläuft sich dieser Einmaleffekt auf mehrere Millionen Euro. Statt wir geplant 8,8 Millionen Euro rechnet die Kämmerei derzeit mit Einnahmen von 12,4 Millionen Euro. Gudrun Grund schränkt aber gleich ein: Diese hohen Summen sind in den kommenden Jahren nicht garantiert zu erwarten. Und dass die Kämmerin bei der Prognose für den diesjährigen Haushalt vorsichtig ist, hängt damit zusammen, dass auch der gegenteilige Effekt eintreten kann, dass die Stadt Steuern zurückzahlen muss.

Auch wenn die Millionen sprudeln, will Gudrun Grund nicht die Spendierhosen anziehen – immerhin würde es genügend Wünsche geben, was man mit vier Millionen Euro anstellen kann, von der Sanierung von Straßen bis zum Neubau einer Schulsporthalle in Schönfließ. Zum einen müssen mit dem Überschuss die Fehlbeträge aus den Vorjahren abgebaut werden. Die betrugen vor fünf Jahren noch acht Millionen Euro, sind inzwischen auf unter eine Million zusammengeschmolzen. Sobald die Fehlbeträge ausgeglichen sind, muss die Stadt kein Haushaltssicherungskonzept mehr vorlegen, also keine Sparliste erstellen. Im nächsten Jahr könnte es schon soweit sein.

Bleibt Geld übrig, soll das der Rücklage zugeführt werden, erklärt Gudrun Grund, um für schlechtere Zeiten vorzusorgen. Zum Beispiel drück die Stadt immer noch ein Schuldenberg von Kassenkrediten in Höhe von 40 Millionen Euro. Sobald die Zinsen steigen, würde sich das im Haushalt deutlich bemerkbar machen.

Außerdem, darauf macht Gudrun Grund aufmerksam, können die Überschüsse nicht einfach für Investitionen verwendet werden. Die Mittel dafür sind im Finanzhaushalt ausgewiesen und speisen sich aus der investiven Schlüsselzuweisung des Landes, die immer mehr zurückgeht, derzeit bei rund 765 000 Euro liegt, Fördermitteln, die in unterschiedlicher Höhe vorhanden sind, Sonderzuweisung sowie aus Grundstücksverkäufen. Erlöse aus Grundstücksverkäufen müssen derzeit aber noch zum Abbau der Kassenkredite verwendet werden.