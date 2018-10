Verdienstorden des Bundes für Dieter Nürnberg

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Der Neuruppiner Mediziner Dr. Dieter Nürnberg wird am Montag mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) wird die Ehrung um 14 Uhr im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Potsdam überreichen. Wofür genau Nürnberg die Auszeichnung bekommt, durfte das Ministerium im Vorfeld nicht bekanntgeben. Doch das soziale und gesellschaftliche Engagement des Neuruppiners ist vielfältig. Nürnberg hat die Medizinische Hochschule Brandenburg maßgeblich mit aufgebaut. (jvo)