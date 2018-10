Neue Therapieräume am „Wendepunkt“

fos

Rüdnitz (MOZ) Das neue Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendhilfe der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal ist am Freitag in Rüdnitz offiziell eröffnet worden. Es handelt sich dabei um einen Neubau, der für die Jugendhilfe sowohl als Verwaltungs- und als auch Funktionsgebäude zur Verfügung steht. So befinden sich dort auch Therapie- und Gesprächsräume für Jugendliche und Eltern der Einrichtung „Wendepunkt“.

Eine Schwerpunktaufgabe sei es, „Menschen zu unterstützen, zu begleiten, zu fördern und in einer Jugendhilfeeinrichtung auch zu erziehen“, sagte Martin Wulff von der Geschäftsführung der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. Die Schaffung von ansprechenden Räumlichkeiten einschließlich der Außenanlagen seien daher auch kein Selbstzweck. Sie würden die Rahmenbedingungen darstellen, um den Jugendlichen auf freiwilliger Basis Vorbild und Orientierung für ihr weiteres Leben zu geben. Nicht zu unterschätzen sei, dass die Einrichtung auch bei Nachbarn und in der Dorfgemeinschaft willkommen sei, sagte Wulff

In dem Neubau befinden sich ein großer Besprechungs- und Gruppentherapieraum, ein Therapieraum sowie Büro- und Arbeitsräume für Verwaltungsfachkräfte, Pädagogen, Psychotherapeuten und Leitungen. So gibt es kurze Wege, die die Voraussetzungen für die Arbeit mit den Jugendlichen und ihren Familien verbessert. Das neue Haus strahle Wärme und Geborgenheit aus und habe auch die Arbeitsbedingungen wesentlich verbessern, so der auch für die Kinder- und Jugendhilfe zuständige Ralf Klinkhammer.

Im „Wendepunkt“ können bis zu 18 Jugendliche betreut werden, sagt Hans Klusch, Verbundleiter der Kinder- und Jugendhilfe. Insgesamt verfügt die Jugendhilfe über 70 Plätze, verteilt auf Wohnungen und Einrichtungen im Landkreis Barnim und in Berlin sowie auf Erziehungsstellen, bei denen die Pflegeeltern über eine pädagogische Ausbildung verfügen.

Auf dem Grundstück befindet sich seit 2005 die Wohnstätte „Wendepunkt“. 2016 entstanden dort drei neue Häuser. Der „Wendepunkt“ ist eine intensiv-therapeutische Wohngruppe für Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren. Insgesamt hat die Hoffnungstaler Stiftung in die drei Neubauten und das Kompetenzzentrum zwei Millionen Euro investiert.

Bei dem Standort in Rüdnitz handelt es sich übrigens um das Gründungsgelände der Hoffnungstaler Stiftung. (fos)