Matthias Henke

Gransee (MOZ) Bevor die Allgemeinheit sich die Zuchterfolge der Oberhaveler Rassegeflügel und -kaninchenzüchter am Wochenende bei der Kreisschau in Gransee ansehen kann, mussten am Freitagvormittag die Preisrichter ran. An die 330 Tiere von 35 Züchtern hatte das Team insgesamt zu begutachten. Da wurden Punkte vergeben, begehrt ist die Bestnote von 97 Punkten – das bedeutet „vorzüglich“. Und für jedes einzelne Tier wurde für Züchter und Besucher nachvollziehbar notiert, was gefällt und wo Mängel gesehen werden. So ist etwa nachzulesen, wenn Stand und Farbe eines bestimmten Huhns vorzüglich sind, es dem Tier insgesamt aber an Masse fehlt oder die Bauchform ausgeprägter sein könnte.

Die Gastgeber vom Kleintierzüchterverein Gransee haben derzeit etwa 20 Mitglieder, eine Nachwuchsabteilung aber zurzeit nicht. (mhe)

Geöffnet ist die Kreisschau in der alten Feuerwehr an der Ecke Vogelsangstraße/ B 96 am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15.30 Uhr.