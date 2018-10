Holz und Heide gelöscht

Olaf Gardt

Lieberose (MOZ) Der Waldbrand in der Lieberoser Heide ist gelöscht. Freitag gegen 18 Uhr konnte die Feuerwehr abrücken – nach einen wiederum kräftezehrenden Einsatz.

Die Regionalleitstelle Lausitz hatte im Laufe des Tages Tages noch Glutnester und Flammen auf einer rund zwei Hektar großen Fläche des ehemaligen Truppenübungsplatzes gemeldet. Erneut war ein Hubschrauber unterwegs, um die Lage zu erkunden. Die Brandbekämpfung gilt als schwierig, weil das Areal mit Altmunition belastet ist.

Dahme-Spreewald-Landrat Stefan Loge hatte am Mittwoch vor dem Kreistag erstmals über den neuen Brand informiert. Insgesamt seien seit dem Sommer in der Lieberoser Heide bereits 800 Hektar Wald und Heide in Flammen aufgegangen, berichtete er. Auch ein Moorgebiet sei betroffen gewesen.

Indes mussten Einsatzkräfte bis Freitagnachmittag auf einem Lindenberger Recyclinghof einen Brand löschen. Das teilt der Lindenberger Ortswehrführer Michael Wollenberg mit. Der Brand dort war am Donnerstag auf einer Fläche von 600 Quadratmetern gegen 14 Uhr ausgebrochen, als Holzreste in Flammen aufgingen.

In Schichten waren laut Wollenberg am Freitag noch jeweils etwa 30 Feuerwehrler vor Ort, die die Holzreste abtragen und die Glutnester einzeln löschen mussten. Im Einsatz waren Wehren aus Tauche, Rietz-Neuendorf, Storkow, Beeskow und Wendisch Rietz.