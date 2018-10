Landkreis geht Vorwürfen aus Niederjesar nach

Ines Weber-Rath

Fichenhöhe/Niederjesar (MOZ) Die Freude über den Ausbau der Kreisstraße zwischen Niederjesar und Döbberin ist bei einigen Niederjesarern getrübt. Sie beklagen den unsachgemäßen Umgang mit Aushub-Material und Schäden an einer kommunalen Straße.

Belasteter Aushub sei nicht nur rechtswidrig gelagert, sondern auch in der Umgebung von Niederjesar entsorgt worden. Der Vorwurf, den ein Niederjesarer am Donnerstag in der Einwohnerfragestunde der Fichtenhöher Gemeindevertreter vorbrachte, wiegt schwer. Der Mann war mit weiteren Bewohnern des Ortsteils in die Sitzung gekommen.

In der ging es auch um die Beseitigung von Schäden, die im Zuge der Zwischenlagerung von Aushub an einem Abzweig der Gartenstraße am Niederjesarer Dorfteich entstanden waren.

Der Alt Zeschdorfer Landwirtschaftsbetrieb, die PdA, habe die Schäden beseitigt und die geforderte Entwässerungsmulde angelegt, berichtete Fichtenhöhes Bürgermeister Jörg Henschke. Der Rinnenbau sei nötig gewesen, um die Straßenentwässerung nach der Geländeerhöhung eines PdA-Grundstücks zu sichern, erklärte später der Bauamtsleiter von Seelow-Land, Peter Steinicke.

Jörg Henschke informierte die Abgeordneten zudem über die geplante Fortsetzung der Bauarbeiten an der Kreisstraße im kommenden Jahr. Dann soll im Abschnitt von der B167 bis zum Ortseingang Niederjesar noch die Decke saniert werden. Dort war im Sommer zunächst nur der marode Sommerweg aufgenommen, neu aufgebaut und befestigt worden.

Die Bauarbeiten vom Sommer haben nun noch ein Nachspiel: „Uns liegen noch nicht alle Nachweise über die ordnungsgemäße Entsorgung des Fräsmaterials vor. Wir werden den Hinweisen der Bürger nachgehen und ganz genau hinschauen“, sagt die Fachdienstleiterin Tiefbau des kreislichen Bauverwaltungsamtes, Eveline Burggraf auf Nachfrage.

Anwohner aus Niederjesar hatten die Behörden darauf aufmerksam gemacht, dass offensichtlich belastetes, weil nach Teer und Benzin stinkendes Material, zunächst offen auf einer PdA-Fläche in Niederjesar gelagert worden war. Nach ihrem Protest wurde es in Container umgelagert.

„Wir wollten mit der Bereitstellung des Zwischenlagers nur helfen“, sagt PdA-Geschäftsführer Herrmann Roeber. Was die Vorwürfe zur unsachgemäßen Verwertung von Straßenaushub betrifft, betont er: „Belastetes Material ist vom Baubetrieb ordnungsgemäß entsorgt worden. Wieder verwertet wurde nur laut Untersuchungsbeleg unbelastetes Material.“