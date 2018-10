Mit Handwerk entschleunigen

MOZ

Beeskow (MOZ) Das Hüfnerhaus in Beeskow bietet vom 22. bis 26. Oktober eine Themenwoche mit dem Schwerpunkt „altes Handwerk“ an. Für die Veranstaltungen ist eine Anmeldung noch bis Montag möglich.

Die Woche beginnt mit dem Töpfern für alle Altersklassen am Montag (22. Oktober) von 9 bis 11 Uhr.

Am 22. und 23. Oktober findet jeweils von 15 bis 18 Uhr der zweitägige Workshop zum Nadelbinden statt. Der Kurs richtet sich an Erwachsene.

Am 24. Oktober können Interessierte von 11 bis 14 Uhr das Korbflechten mit Ines Hahn erlernen. Vom 24. bis 25. Oktober steht das Brettchenweben jeweils von 15 bis 18 Uhr auf dem Programm. Dabei entstehen Borten mit vielfältigen Mustern.

Am 25. Oktober wird von 10 bis 13 Uhr Dekoratives für die Weihnachtszeit gefilzt, am 26. Oktober wird von 10 bis 13 Uhr Papierschöpfen angeboten. Den Abschluss bildet am 26. Oktober das Brotbacken mit der Küche international (14 bis 17 Uhr).

Das Hüfnerhaus möchte nach eigenen Angaben mit der Veranstaltung den Teilnehmern eine Entschleunigung bieten und das Denkmal Hüfnerhaus auf diese Art erlebbar machen.

Anmeldung für die Veranstaltungen beim Hüfnerhaus unter Tel. 03366 3384290.