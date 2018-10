Mitmachflur für die Jüngsten

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Mit Farbe, Lust und tollen Ideen haben Schüler der Klasse 7a der Albert-Schweitzer-Schule in dieser Woche den Schulhausflur für den Bereich der ersten bis dritten Klasse gestaltet. Zum Mitmachflur. Anleitung haben sie von Beate Ritter erhalten. Die Illusionsmalerin aus Neuenhagen bei Berlin tourt seit zwei Jahren mit ihrem Projekt bundesweit durch die Schulen. Finanziert wird es von einer deutschen Lotterie. Jede Schule, jeder Sportverein, der Mitglieder bis 27 Jahre habe, könne in den Genuss von 4500 Euro kommen, betont Beate Ritter. Links vom Eingang des flachen Gebäudes zeigt sich auf der Wand das Kurmittelhaus. Um die Ecke grüßt die Konzerthalle, gegenüber der Bismarck-Turm, ein Stück weiter die Papenmühle. Motive, die Fabienne, Leonie, Maik, Tyler, Oliver, Pascal, Tim, Larissa und Vanessa mit ihrer Klassenlehrerin Silke Rapp bewusst ausgewählt haben – als Verbindung zur Heimatstadt. Insgesamt gibt es sieben Stationen. Die Bilder sind nicht nur Zierde. Sie sollen die Schüler der ersten bis dritten Klasse beim Lernen unterstützen. Alle Bilder sind teils mit Magnetfarbe gestaltet, so dass darauf Buchstaben, Wörter oder Bilder haften. So können die Schüler in den Rathausfenstern zum Beispiel das Rechnen üben. Mit den gemalten Mülltonnen lässt sich die Mülltrennung aneignen.

Beate Ritter ist zufrieden. Und nicht nur das. Einen Mitmachflur habe sie noch nie mit Schülern gestaltet. „Eine tolle Idee“, findet sie und ist voll des Lobes. „Ich bin ja bundesweit unterwegs. Aber so freundliche und hilfsbereite Kinder und entspannte Lehrer, die mit Geduld und Durchsetzungskraft arbeiten, habe ich noch nie erlebt“, so die 57-Jährige. „Und gemalt haben wirklich die Schüler.“ Am Donnerstag sei eine Dame vom Landkreis dagewesen. Die wollte nicht glauben, dass das das Werk von Schülern sei. „Ich habe ihnen geholfen. Beim Abkleben. Ich habe ihnen gezeigt, wie man Bäume tupft oder eine Wasserspiegelung malt.“

Den Schülern hat es Spaß gemacht. „Es war sehr entspannt“, so Oliver. Der 13-Jährige hat mit Tim Blassikewitz das grüne Band, die Wiese, mit einem Tapetenquast an die Wände gebracht. Vielleicht ist er 2019 wieder dabei, wenn die Wände des Speiseraums gestaltet werden.

Kontakt zu Beate Ritter: Telefon 0173 6740677