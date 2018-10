Schon wieder 15 000 Euro mehr

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das Stadtfest FinE soll 2019 mehr Geld kosten. Der Wunsch des Kulturamtes, das Budget für die Straßenkultur-Fete von zuletzt 85 000 Euro auf 100 000 Euro zu erhöhen, stößt bei Eberswaldes Volksvertretern vorwiegend auf Skepsis.

Noch ist nichts entschieden. Erst wenn die Stadtverordneten den Eberswalder Haushalt für das kommende Jahr verabschieden, steht fest, wie hoch das Budget des Kulturamtes für das Fest in Eberswalde, kurz FinE, ist. Schon im Vorfeld der elften Ausgabe des Festes, die Anfang Juni gefeiert worden war, hatte es wegen seiner Kosten Unmut gegeben. Damals war die Rathausspitze an die Stadtpolitik herangetreten und hatte darauf hingewiesen, dass die ursprünglich vom Parlament bewilligten 80 000 Euro nicht reichen würden. Der zuständige Dezernent Jan König hatte die Bitte um zusätzlich 5000 Euro vor allem damit begründet, dass die Stromversorgung deutlich teurer geworden sei. Und für den Fall, dass der Zuschuss fürs FinE nicht angehoben w0rden wäre, zwei mögliche Folgen genannt: Die Stadt hätte entweder auf eine komplette Bühne verzichtet, vermutlich wäre dann der Innenhof des Paul-Wunderlich-Hauses nicht bespielt worden. Oder aber es wäre jeder Programmpunkt gestrafft worden, was zu Einbußen auf allen Bühnen und bei der fürs Stadtfest so wichtigen Straßenkunst geführt hätte.

Die gestiegenen Preise für die Stromversorgung waren auch diesmal das Hauptargument, als der Dezernent und der ihm unterstehende Kulturamtsleiter Stefan Neubacher bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfes eben fürs Kulturamt den Vorschlag unterbreiteten, 2019 gleich auf Nummer sicher zu gehen und von Anfang an 100 000 Euro fürs FinE einzustellen. Damit könnten die allgemein steigenden Kosten abgefedert werden. Und es bliebe auch mehr Geld fürs Marketing übrig, betonte Jan König. Die Rathausspitze geht davon aus, dass weniger Besucher zum elften Stadtfest kamen, weil die Reklame reduziert worden war. „Mit 100 000 Euro im Haushalt beugen wir allen Eventualitäten vor, ersparen uns und Ihnen, dass wir kurz vor dem FinE wieder Alarm schlagen müssen, und können das einmalig schöne Fest ohne Abstriche feiern“, warb der Dezernent um die Zustimmung der Volksvertreter.

Im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport wurden Erinnerungen an 2016 wach, als die FinE-Kosten schon einmal das Eberswalder Aufreger-Thema waren. Vor zwei Jahren hatte der damalige Dezernent Bellay Gatzlaff den Stadtverordneten erst nach dem FinE gebeichtet, dass das Fest statt der erlaubten 80 000 Euro fast 100 00 Euro verschlungen hatte.

Seither reißt die Debatte um Geld und Kultur in der Barnimer Kreisstadt nicht mehr ab. Diesmal erklärte Monique Schostan (CDU), dass 100 000 Euro für ein eintägiges Fest „unglaublich viel Geld“ seien und wiederholte ihren Vorschlag, Dezernent und Kulturamtsleiter sollten sich anderswo umschauen. „In Prenzlau wird drei Tage gefeiert. Und die Stadt zahlt 30 000 Euro“, betonte die Volksvertreterin.

„80 000 Euro müssen reichen“, urteilte Irene Kersten (Linke) und sprach sich dafür aus, beim FinE in der Zukunft verstärkt auf kulturelle Beiträge von Vereinen aus Eberswalde und Umgebung zu setzen.

Hingegen erklärte Ilona Pischel (Bündnis Eberswalde), sie werde keinen Etat billigen, der Kürzungen bei der Kultur vorsehe. „Das Stadtfest ist ein Eberswalder Alleinstellungsmerkmal“, betonte sie. Abgestimmt wurde im Ausschuss nicht.