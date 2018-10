Sturmfolgen beschäftigen Bauhof immer noch

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Vor etwas mehr als einem Jahr, vom 4. bis zum 6. Oktober 2017, fegte der Sturm Xavier über Deutschland hinweg. Auch im Raum Gransee hinterließ er gravierende Schäden, zahllose Bäume stürzten um. In Schönermark kam sogar eine Person ums Leben.

Straßen wieder frei zu bekommen, band viele Kräfte. Teilweise unterstützten Landwirte und Privatpersonen, Feuerwehr und Amtswirtschaftshof. Doch auch wenn die gröbsten Schäden entlang der Straßen weitgehend beseitigt sind, bedeutet das nicht, dass der Bauhof nicht noch mit den Folgen des Sturm zu tun hat – im Gegenteil. „Der Sturm vergangenes Jahr war wirklich schlimm. Wir vom Amtswirtschaftshof kämpfen heute noch damit“, sagte Henry Ehler, Leiter des Granseer Amtswirtschaftshofes, bei der jüngsten Sitzung der Sonnenberger Gemeindevertreter. „Dass das bedeutet, dass da an mancher Stelle der Baumschnitt zu kurz kommt, dürfte da nachvollziehbar sein“, so Ehler weiter, der um Verständnis dafür warb, dass seine Mitarbeiter nicht immer sofort, manchmal auch erst viel später gemeldete wuchernde Bäume und Sträucher zurückschneiden.

Denn während der Einwohnerfragestunden der Gemeindevertreter- und Stadtverordnetensitzungen werden von Bürgern immer wieder einzelne Gehölze oder auch Bäume beziehungsweise Büsche an ganzen Straßenabschnitten benannt, die ihrer Meinung nach beschnitten werden müssen, weil das Grün in den Verkehrsraum hineinwächst oder anderweitig der Pflege bedarf. Auch in Sonnenberg hatten Bürger wieder einige Gehölze im Visier, die sie bald beschnitten wissen wollten.

Fachbereichsleiter Nico Zehmke ergänzte: „Wir machen Baumpflege immer nach Leistungsfähigkeit. Wir werden nicht alles an allen Orten machen können.“ Die Haushalte der Gemeinden legten überdies fest, was an Mitteln zur Verfügung stehe. Diese Mittel seien begrenzt. Dass dies als nicht zufriedenstellend eingeschätzt werde, könne er nachvollziehen. „Aber es müssen Prioritäten gesetzt werden“, fügte er hinzu. Diese gelten für die reguläre Unterhaltung. Anders verhalte es sich, wenn Gefahr im Verzug sei, Bäume oder Äste etwa zu stürzen drohten. Dann müsse selbstverständlich sofort eingeschritten werden, um Schaden für die Allgemeinheit abzuwenden.

Sonnenbergs Bürgermeister Ralf Wöller (CDU) übte in diesem Zusammenhang Kritik an der Finanzierung der Kommunen seitens der Landesregierung. Für ihn stehe fest, dass das Land die Gemeinden nicht vernünftig mit Mitteln ausstattet. (mhe)