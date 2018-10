Hausbau kurz vor Genehmigung

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Das Projekt Jugendschule Strausberg nimmt Fahrt auf. Noch in diesem Jahr soll auf dem von der Freien Montessori Schule Köpenick genutzten früheren Kirchengelände an der Hennickendorfer Chaussee in Vorstadt eine dauerhafte Unterkunft für die Schüler gebaut werden.

„Der Bauantrag ist gestellt. Wir hoffen, dass die Genehmigung bald vorliegt und wir noch in diesem Jahr bauen können“, sagt Christian Grune, Vorstand der Montessori-Stiftung Berlin, über das Haus, das den Startschuss für weitere Projekte geben soll. 100 000 Euro steckt die Stiftung, die das Gelände 2015 übernahm und als Träger der Jugendschule fungiert, in den Bau. Ab nächstem Schuljahr sollen hier unter der Woche zehn bis 15 Schüler dauerhaft leben und das 2,7 Hektar große Areal wieder zu dem machen, was es einst war. „Das schönste Gartengrundstück Strausbergs“, wie Grune sagt.

Bisher besuchten die Schülergruppen das verwilderte Areal, auf dem drei große marode und denkmalgeschützte Gebäude und zahlreiche Nebengelasse stehen, tageweise, arbeiteten dort und setzten kleine Projekte um. Die Gebäude dienten dabei als Lagerräume. Ihre Dächer wurden in den vergangenen Jahren saniert, um sie vor weiterem Verfall zu schützen. Wenn das neue Haus fertig gestellt sei, sollen auf dem Grundstück weitere Orte zur dauerhaften Unterbringung der Schüler geschaffen werden, sagt Christian Grune. Das sei aber noch Zukunftsmusik.

Die Fläche soll nun erst einmal zu einem großen Gemüse- und Obstgarten gestaltet werden mit Kleintierhaltung, Hofladen und Herberge. Angelehnt an den Erdkinderplan von Maria Montessori werden hier Kinder im Alter von zwölf bis 15 Jahre fernab ihres Elternhauses eigenverantwortlich leben und wirtschaften – begleitet von Pädagogen und Experten wie Gärtnern, die beim Umsetzen ihrer Projekte helfen. „Ziel ist, die Schüler nach ihrer Zeit in Strausberg in wirtschaftliche und soziale Unabhängigkeit zu entlassen“, sagt Christian Grune.

Wie dieses Konzept funktioniert, was für Ergebnisse es hervorbringt, davon konnten sich am Donnerstag Eltern, Lehrer und zahlreiche interessierte Besucher bei einem Tag der offenen Tür auf dem Grundstück überzeugen. Seit Anfang des Schuljahres kommen mittwochs und donnerstags immer wieder Schülergruppen aus Köpenick nach Strausberg, um hier an konkreten Projekten zu arbeiten. Zu ihnen gehört Hannah-Mathea Dittmeier. Am Thema Apfel, das sie bearbeitete, zeigt sich der ganzheitliche Ansatz der Schule: Im theoretischen Unterricht lernten die 14-Jährige und ihre Mitschüler zum Beispiel die Bedeutung des Apfels in der Literatur kennen, auf dem Grundstück untersuchten sie, welche Sorten es gibt und wie man diese verwerten kann. Dann stellten sie Apfelseife, -kuchen und -gelee her, die sie am Donnerstag verkauften.

Die Projektgruppe Kräuterhexen bot selbst hergestellten Schmuck aus Naturmaterialien an und Kräuter-Smoothies aus dem Garten. Die Besucher konnten sich über das Gelände führen lassen und bekamen gezeigt, was hier noch alles reaktiviert werden könnte: eine alte Fahrradwerkstatt, ein Hühnerstall, ein Gewächshaus. In Letzterem werden bereits Tomaten, Paprika und Salat gezogen, wie Luca Kölzsch erklärte.

Der 14-Jährige könnte einer der Montessori-Schüler sein, die in dem neuen Haus wohnen, an dessen Bau die Jugendlichen mitarbeiten sollen. „Ich überlege noch“, sagt er. Schließlich würde er sich für ein halbes oder ganzes Schuljahr festlegen. Wie lange die Jugendlichen dort wohnen, steht noch nicht fest, sagt Schulleiter Timo Nadolny. „Das wird sich in Gesprächen mit ihnen und ihren Eltern ergeben, daran arbeiten wir noch.“

Spenden zur finanziellen Unterstützung des Projektes gehen bitte an dieses Konto: Montessori Bildung gGmbH; IBAN: DE96 4306 0967 1119 4111 00; BIC: GENODEM1GLS; Verwendungszweck: Spende Jugendschule Strausberg