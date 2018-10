Europäisches Flair in Hohen Neuendorf

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Neue Städtepartnerschaft, neue Ehrenamtspreisträger, neuer Rathausanbau: Beim Stadtempfang gab es am Freitag einiges zu feiern.

„Bonsoir Monsieur le Maire!“ Der Gruß galt am Freitagabend dem Bürgermeister des französischen Bergerac. Mit ihm hat Hohen Neuendorfs Stadtoberhaupt Steffen Apelt (CDU) feierlich die Unterschriften über die „Jumelage“, die Städtepartnerschaft, unterzeichnet.

Apelt stellte die Partnerschaft in seiner Rede in einen größeren Zusammenhang. Dem Rechtsruck, der in vielen Staaten zu verzeichnen sei, müssten die Politiker vor Ort etwas entgegensetzen – „einen guten ehrlichen Job machen“, zeigte sich Apelt überzeugt. Es sei aber auch die Aufgabe von Politikern, sich selbst und der Bevölkerung bewusst zu machen, was bereits erreicht worden sei. „Denn wir leben in der längsten Friedensperiode in Europa mit einer brummenden Konjunktur.“ Sein Appell war: „Lassen Sie uns dazu beitragen, dass die demokratischen Kräfte die Oberhand behalten.“

Vertreter von örtlichen Vereinen und der Freiwilligen Feuerwehr, Stadtverordnete und Vertreter der Nachbargemeinden, Politiker und Schulleiter waren der Einladung am Abend gefolgt. Die Alt-Bürgermeister von Hohen Neuendorf und ebenso die der anderen Partnerkommunen Müllheim, Astrid Siemes-Knoblich, Jánov Podlaski, Jacek Hura, und Fürstenau, Herbert Gans, befanden sich unter den Gästen und begrüßten die neuen Partner.

Bergeracs Bürgermeister Daniel Garrigue und seine Mitreisenden hatten den Tag genutzt, um Hohen Neuendorf etwas besser kennenzulernen und das Marie-Curie-Gymnasium zu besuchen. „Das Feld unserer Zusammenarbeit wird sehr groß sein“, freute er sich auf weiteren Austausch auch von Jugendlichen beider Kommunen.

„Ungewöhnlich genug, dass wir mit Müllheim und Fürstenau zwei deutsche Städtepartner haben“, sagte der Stadtverordnetenvorsitzende Dr. Raimund Weiland in seiner Rede. Die Brücken des menschlichen Miteinanders zwischen dem alten und dem neuen Bundesgebiet halte er aber auch für „extrem wichtig“. Mit den Partnergemeinden Jánov Podlaski „schlagen wir in Hohen Neuendorf den europäischen Bogen von Polen im Osten nach Frankreich im Westen“. Die Zusammenkunft im neuen Ratssaal bezeichnete Weiland als „fast historischen Tag“. Die Bürgerinnen und Bürger seien nun aufgefordert, „das Potenzial des neuen Gebäudes zu heben, das über ein reines Verwaltungszweckgebäude hinausgeht“. Für die eigenen Reihen der Politiker fand Weiland eher mahnende Worte. Es gelte, „sachgerechte Prioritäten“ zu setzen, weil weder finanziell noch personell alle Investitionen gleichzeitig gestemmt werden könnten. Dazu gehöre auch, eine demokratische Streitkultur zu pflegen und der „Mut, nicht immer jeden Beschluss gleich wieder anzuzweifeln, nur weil da oder dort Kritik aufkommt“. Darüber hinaus sollte die interkommunale Abstimmung verstärkt werden, findet Weiland. Die Stadt und die Region könnten gerne stärker als „Nordbahngemeinden Oberhavel“ in Erscheinung treten.

Sehr gut kam nicht nur beim polnischen Publikum an, dass Weiland eine lange Grußadresse an sie richtete, obwohl sein Polnisch stammelnd klang und für Heiterkeit sorgte. Den französischen Text beherrschte er besser. Er habe nur den lautschriftlichen Text ablesen können, gab Weiland später mit einem Lächeln zu. „Ich bin nicht so sprachenbegabt, und Französisch hatte ich nur in der Schule. Aber es gehört sich doch, dass wir unsere Gäste direkt ansprechen.“

Die sechs Ehrenamtspreisträger erhielten für ihr Engagement ebenfalls viel Beifall – und eine Urkunde, eine Ehrennadel und Blumen. Am Büffet ließ es sich anschließend leicht ins Gespräch kommen.