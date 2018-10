SG Aufbau hofft auf schnelle Rückkehr Hübners

Hubertus Rößler

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die SG Aufbau Eisenhüttenstadt zeigt sich nach der schweren Verletzung ihres Profiboxers René Hübner zuversichtlich. „Wir haben zwar auch keine weiteren Informationen über die Auseinandersetzung und die Schwere der Verletzung, sind aber optimistisch, dass René bald wieder am und im Ring stehen kann“, erklärte Frank von Mersewsky, Abteilungsleiter Boxen bei der SG Aufbau.

René Hübner hatte am Sonnabend einen Aufbau-Kampf in Halle gegen Robert Müller gewonnen. Am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr war der 43-Jährige dann am Elcknerplatz in Berlin-Köpenick in eine Auseinandersetzung verwickelt, teilte die Berliner Polizei mit. Ein 37-Jähriger soll dabei fünfmal auf Hübner eingestochen und unter anderem seine Lunge getroffen haben. „Der mutmaßliche Angreifer wurde wegen gefährlicher Körperverletzung vorläufig festgenommen“, erklärte eine Sprecherin der Polizei zu dem laufenden Ermittlungsverfahren am Freitag gegenüber der MOZ.

René Hübner selbst wollte sich am Freitag nicht zu den Vorfällen äußern. Am Donnerstag hatte der 67. der unabhängigen Weltrangliste im Cruisergewicht bekräftigt, dass er zu seinem geplanten Titelkampf am 1. Dezember wieder fit sein will. Er liegt nach wie vor im Krankenhaus.

Auch als Trainer wird Hübner bei der SG Aufbau gebraucht: Mashal Marefat, das zurzeit größte Talent im Verein, steht bei den Deutschen U-21-Meisterschaften ab dem 23. Oktober im niederrheinischen Moers im Ring. Der 19-Jährige wird von Hübner trainiert. „Wir hoffen, dass René dann wieder dabei ist. Mashal braucht ihn als Rückhalt, und sei es aus dem Publikum“, sagte von Mersewsky.