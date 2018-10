Mitglieder erweitern ihr Clubheim

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Vereinsgebäude des SV Union Booßen ist in die Jahre gekommen und platzt zudem aus allen Nähten. Schon seit mehreren Jahren gibt es Pläne für eine Erweiterung. Nun werden Nägel mit Köpfen gemacht – zum großen Teil in Eigenarbeit der Mitglieder.

Nicht nur auf dem Rasenplatz des Booßener Waldstadions wird viel geschwitzt und gearbeitet. Auch direkt nebenan wird seit einigen Monaten gewerkelt: Der Anbau des Vereinsheims ist schon weit fortgeschritten: Der Rohbau steht, nun geht es an das Innenleben des 9x17 Meter großen Gebäudes. Entstehen sollen hier zunächst vier Umkleidekabinen. Zurzeit verfügt der Verein lediglich über eine Kabine im alten Clubhaus sowie drei kleine Unkleideräume in den angrenzenden Containern. Diese wurden vor etwa acht Jahren aufgestellt und sollten eigentlich nur zum Übergang dienen, mittlerweile haben die Provisorien längst ausgedient und gehen zunehmend in die Brüche. Mit seinen 180 Mitgliedern und zehn Mannschaften – sechs im Männerbereich sowie vier im Nachwuchs – ist der Sportverein mit den alten Räumlichkeiten längst an seine Grenzen gestoßen.

Maßgeblich an dem Neubau beteiligt ist Jürgen Scheuer. Der Fliesenleger ist zwar erst seit wenigen Jahren Mitglied bei Union, fühlt sich aber sehr mit dem Club verbunden. „Der Verein ist mir ans Herz gewachsen. Zunächst hatte ich noch bei den Alten Herren gespielt, musste dann aber verletzungsbedingt aufhören“, berichtet der 63-Jährige. Seit dem Sommer hat er auf der Baustelle gewissermaßen den Hut auf. „Die angelaufenen Bauarbeiten gingen nicht mehr richtig voran, daher habe ich angeboten zu helfen. Wichtig ist, dass man dran bleibt. Seitdem bin ich mehrmals die Woche nach Feierabend hier und habe schon fast jeden Stein in der Hand gehabt“, erzählt Scheuer. Sein Antrieb ist es, den Verein voranzubringen. „Wir haben eine sehr schöne Sportanlage hier in Booßen und wollen sie noch attraktiver machen.“ Auf der Baustelle steht als Nächstes der Trockenbau an, außerdem die Decke und die Dämmung. „Das Wichtigste ist, dass wir alles winterfest machen. Unser Ziel ist es, im nächsten Sommer alles fertig zu haben und das Gebäude mit einer großen Feier zum Saisonabschluss einzuweihen“, berichtet Scheuer.

Dies hofft auch Matthias Bosse. Der 32-Jährige wurde Ende September zum neuen Vereinsvorsitzenden gewählt – gleichzeitig ist er Mannschaftskapitän der Ersten Männermannschaft und freut sich über das Projekt. „Besonders positiv ist die Tatsache, dass wir kaum Fremdfirmen benötigen, sondern die Arbeiten größtenteils aus den Reihen unserer Mitglieder erledigt werden. Und Jürgen Scheuer macht seine Sache sehr gut“, lobt der Mittelfeldspieler. Auch sein Vater Klaus Bosse ist tatkräftig in das Projekt mit eingebunden.

An diesem und dem kommenden Sonntag gibt es ab jeweils ab 9 Uhr freiwillige Arbeitseinsätze der Mitglieder. „Da wollen wir einfache Arbeiten durchführen wie die Drainage verlegen. Von daher ist es sogar gut, dass wir schon aus dem Kreispokal ausgeschieden sind. Dann gehört der Sonnabend der Familie und am Sonntag können wir dann alle gemeinsam anpacken“, sagt Matthias Bosse.