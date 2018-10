Daumendrücken für die Armdrücker

Udo Weiß

Frankfurt (Oder) Die Weltmeisterschaften im Armwrestling finden von diesem Sonntag an bis zum 20. Oktober im türkischen Antalya statt. Unter den rund 1500 Teilnehmern aus aller Herren Länder ist auch die deutsche Nationalmannschaft mit elf Startern vertreten. Und unter diesen befinden sich mit Udo Weiß (Leichtgewicht bis 70 kg) und André Riske (90 kg) zwei Athleten vom SV Armwrestling Frankfurt. Beide gehören seit vielen Jahren zur nationalen und internationalen Spitze dieser exklusiven Sportart und reisen mit berechtigten Medaillen-Hoffnungen an die türkische Riviera.

Der Vereinsvorsitzende Max Heckendorf beschreibt seine beiden Vorzeige-Athleten so: „Bei Udo Weiß weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Er hat den Deutschen Meistertitel quasi im Dauer-Abonnement gebucht. Dabei kommt ihm eins zugute: Seine für diese Gewichtsklasse große und robuste Hand ist für jeden Gegner nur schwer zu packen. Udo hat in Las Vegas zweimal WM-Bronze geholt. Sein bisher größter Erfolg ist der Vizeweltmeister-Titel 1999 in Tokio – und der soll in diesem Jahr vergoldet werden“, sagt Heckendorf.

Über André Riske berichtet der Vereinsvorsitzende: „Andrés Markenzeichen ist seine extreme Schnelligkeit, er hat aber in den letzten Jahren seine Technik ausgereift und auch bei der Rohkraft zugelegt. Obwohl André eigentlich Rechtshänder ist, kann er auch mit dem linken Arm kaum besiegt werden. André hat bisher 21 Deutsche Meistertitel vorzuweisen, dennoch ist sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Nach zwei vierten Plätzen bei den Weltmeisterschaften soll es diesmal auf jeden Fall aufs Treppchen gehen.“

Die beiden Oderstädter selbst bedanken sich an erster Stelle bei den Sponsoren, ohne die ein WM-Start nicht möglich wäre. Zu ihren Chancen selbst äußern sich die beiden eher zurückhaltend: „Bei einer WM treffen die besten Armwrestler der Welt aufeinander und alle haben sich vorbereitet. Es kommt auf die Tagesform an“, meint Riske.

Beide treten in der Mastersklasse mit rechts und links an. Nun heißt es aus Frankfurter Sicht „Daumendrücken für die Armdrücker“.