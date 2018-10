Alle Termine für Hallensaison 2018/19 stehen

Jörg Matthies

Schwedt/Seehausen (MOZ) Die vom Fußballkreis Uckermark organisierte Hallensaison wird vom 18. November bis zum 27. Januar dauern. Dabei werden wieder in allen Altersklassen die Titelträger ermittelt, bei den Männern gibt es traditionell getrennte Turniere für die drei Leistungsklassen Dähn-Liga, Kreisliga und Kreisklasse. Alle Turniere finden in der Schwedter Sporthalle „Neue Zeit“ statt.

Als Höhepunkt des Fußballwinters unterm Hallendach wird es das Jubiläum des „Masters“ bei den Männern zum obligatorischen Termin am 27. Dezember geben. Das Starterfeld dafür steht freilich noch nicht fest – vorrangig werden durch den Fußballkreis jeweils die auf Landesebene spielenden Mannschaften der Uckermark eingeladen. Im vergangenen Jahr hatte der Penkuner SV das Endspiel vor rund 800 Zuschauern gegen den VfB Gramzow gewonnen.

Zum zweiten Mal nach 2017/ 2018 sind im Nachwuchs (und zwar Mitte Dezember) wieder gesonderte Qualifikationen zu den Landesvorrunden bei C-, D- und E-Junioren vorgesehen, weil die Kreismeisterschaften erneut ohne Teams aus dem Landesspielbetrieb ausgetragen werden.

Termine in der Übersicht:

18. November – Endrunde Bambini und 1. Vorrunde F-Junioren; 24. November – 2. Vorrunde F-Junioren; 25. November – Vorrunde D-Junioren;

1. Dezember – Vorrunde E-Junioren; 2. Dezember – Vorrunde C-Junioren; 8. Dezember – Endrunden E- und F-Junioren; 9. Dezember – Endrunden C- und D-Junioren; 15. Dezember – Qualifikation zur Landesvorrunde D- und E-Junioren; 16. Dezember – Qualifikation zur Landesvorrunde C-Junioren sowie Endrunde Ü-50-Altherren; 27. Dezember – 25. Uckermark-Masters der Männer;

13. Januar – Endrunde Dähn-Liga Männer; 19. Januar – Endrunde Ü-35-Altherren; 20. Januar – Endrunde Frauen; 26. Januar – Endrunde Kreisklasse und Kreisliga Männer; 27. Januar – Endrunde A/B-Junioren.

Die Turniere, das steht bereits lange vor dem ersten Anstoß fest, werden neben der Organisation und dem „Basteln“ der Spielpläne wieder reichlich ehrenamtliches Engagement erfordern – Übungsleiter und etliche Eltern zu deren Unterstützung, Turnierleitungen, Ordner, Schiedsrichter und anderes mehr sollen den reibungslosen Ablauf wieder mit garantieren. Dafür laufen jetzt schon Vorabsprachen.

Apropos ehrenamtlicher Einsatz: Beim Fußballkreis-Sommerfest vor wenigen Wochen in Seehausen gab es neben der Pokalauslosung sowie einem Imbiss auch Geschenke und Ehrungen. So konnte jeder Verein – durch Unterstützung des Schwedter Autohauses Riske ermöglicht – einen Spielball entgegennehmen. Nachträglich bekam Jürgen Koch (Dedelower SV) die Ernennungsurkunde als Ehrenmitglied des Fußballkreises überreicht. Weitere ehrenamtlich Engagierte erhielten an diesem Abend Ehrennadeln und -geschenke.