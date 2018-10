Zum Finale an den Schwärzesee

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Am Sonntag kommt es beim 33. Schwärzeseelauf traditionell zum Finale des Barnimer Sparkassen-Lauf-Cups. Doch bereits in der Vorwoche standen beim Zainhammerlauf mehrere Gesamtsieger fest.

Etwa 180 Läufer machten sich beim Zainhammerlauf auf die landschaftlich reizvolle Strecke. „Ob das nun ein neuer Teilnehmerrekord war, kann ich nicht sagen. Aber bereut hat sein Kommen sicher keiner“, sagte Britta Grill vom Organisationsteam von Motor Eberswalde. Bestens war die Strecke präpariert, die für die Läufer nicht so einfach zu absolvieren war. „Da geht es schon auf und ab. Auf den vielen Waldwegen muss man immer mit Wurzeln oder Steinen rechnen, also schon anspruchsvoll für Läufer“, erklärte Britta Grill. Aber zusammen mit den Helfern aus ihrer Laufgruppe, den Elan-Läufern, sowie Freiwilligen von Motor Eberswalde hatte sie das Geschehen jederzeit im Griff und im Blick.

Mit dem Schwärzeseelauf in Finow findet am Sonntag traditionell der letzte Wertungslauf im Barnimer Sparkassen-Lauf-Cup statt. In diesem Jahr erstmalig früher als üblich, nämlich zum ehemals angestammtem Termin des Liepnitzseelaufes im Herbst, den es ja seit 2017 nicht mehr gibt. 282 Teilnehmer haben sich bereits im Vorfeld des Schwärzeseelaufes angemeldet. Eine Nachmeldung ist noch bis eine halbe Stunde vor dem Start vor Ort möglich. Dabei stehen den Teilnehmern die Strecken über 2, 4, 8 oder 12 Kilometern zur Auswahl. Nordic-Walker werden über die acht Kilometer gewertet.

In den meisten Altersklassen ist die Wertung des Lauf-Cups, zumindest um die Pokalsiege, bereits entschieden. In drei Altersklassen wird es am Sonntag noch einmal richtig spannend und es wird vielleicht sogar taktiert, welche Strecke man denn läuft, um die für sich maximale Punktzahl herauszuholen. In der W 30 sind Susann Röper aus Zerpenschleuse (Team: die dynamische 4) mit 244 sowie Nancy Sägebarth aus Eberswalde mit 243 Punkten nur einen Punkt auseinander. „Es gibt zwei Pokalsieger. Beide werden vermutlich die lange Strecke laufen, aber ich sehe Nancy Sägebarth vor Susann Röper im Ziel und damit erreichen beide die gleiche Gesamtpunktzahl von 245 Punkten“, spekuliert Fachmann Steffen Dittrich, Chef der Zeitmesser von Ziel-Zeit. Aber auch Susann Röper sieht da Parallelen. „Ich verstehe mich mit Nancy sehr gut, aber ich sehe sie auch vorn. Mal schauen, wie es ausgeht, kampflos werde ich sie nicht vorbeilassen. Außerdem will ich noch Punkte fürs Team sammeln“, sagte die Zerpenschleuserin.

In der M 40 sind Kai Kunkel-Quoos (Laufbrigade Zepernick) und Marcel Buse (Britzer Laufbursche) bisher ebenfalls nur einen Punkt auseinander, auf der Lauer liegt aber der eigentliche Favorit in dieser Altersklasse, Sven Graupe (Pianala Radsport Bernau). Der hat bisher noch keinen Streichwert bei den Punkten und mit einem Sieg auf der langen Strecke kann er noch von 218 auf 243 Punkte kommen.

Ein Gleichstand herrscht in der männlichen U 20 zwischen Mark Rathsmann (Eberswalder SV) und Jakob Hildebrandt (Finow). „Hier ist mein Tipp eindeutig Mark Rathsmann. Von Hause aus Triathlet beim ESV ist er der zur Zeit absolut dominierende Nachwuchsläufer im Kreis, der nicht selten sogar die Gesamtwertung seiner Läufe gegen alle Erwachsenen gewinnt“, erklärte Steffen Dittrich.

Ansonsten sind im Nachwuchsbereich in ganz vielen Altersklassen die Wertungen entschieden, da die jeweils Führenden die Maximalpunktzahl von 200 Punkten bereits erreicht haben. Hier geht es meist nur noch um die Platzierungen dahinter. Die Teamwettbewerbe sind eigentlich ebenfalls entschieden, hier geht es bestenfalls noch um die Platzierungen.

Interessant wird auch noch, wer von den Läufern, die bisher alle Läufe in der Serie absolviert haben, auch den letzten noch in Angriff nehmen wird. Bisher haben Kai-Kunkel-Quoos, Thomas Gessert (SV Stahl Finow, Kanu), Alexander Günther (Waldläufer­oldies M235), Corinna Splinter (die dynamischen 4) und Jakob Hildebrandt alle Läufe in Angriff genommen.