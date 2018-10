Eberswalder gedenken zweier Sportkameraden

Jörg Drämel

Eberswalde Am 26. Oktober wird es um 19 Uhr ein Handballturnier im Sportzentrum Westend geben. Eberswalder Handballer wollen so zweier kürzlich verstorbener Sportkameraden gedenken.

Im September sind René Kowalsky (48) und Hans-Jörg Schröter (60) gestorben, für die Angehörigen und Freunde ein schwerer Schlag, überraschend und emotional auch für die vielen Freunde im Sport. Beide haben im 1. SV Eberswalde ihre Spuren hinterlassen, Rene als Spieler, Hans-Jörg als Vorstandsmitglied und Unterstützer des Vereins.

René Kowalsky hatte eine ganz besondere Fähigkeit im Handballsport – er war Linkshänder. Per se schon mal eine tolle Eigenschaft, wenn man die dann aber so gut einsetzen kann, wie er es viele Jahre konnte, dann gehört man zu den Juwelen eines Vereins. Sportlich ist er in der Jugend des ASV Finow groß geworden, erhielt in Frankfurt (Oder) auf der Sportschule seinen weiteren Schliff und kam dann nach Eberswalde zurück. In der Wendezeit machte der Spieler die vielen Veränderungen mit und wurde eine Stütze der Männermannschaft. Mit ihm feierte der Verein seine Erfolge in der 2. Bundesliga und im Spitzenfeld der Regionalliga.

Alle seine Freunde im Verein nahmen Anteil, als er gegen eine schwere Krankheit ankämpfte und freuten sich, dass er sogar noch mal bei den Senioren in Finow ein kleines Comeback versuchte.

Hans-Jörg Schröter war vielen Sportbegeisterten als Leiter des Sportzentrums in Eberswalde bekannt, er leitete schon die „Drushba-Halle“ und war über mehr als 15 Jahre im Vorstand des 1. SV Eberswalde tätig. Zuverlässig, konsequent und mit viel Engagement unterstützte er nicht nur im organisatorischen Bereich, sein Hauptaugenmerk galt immer der Nachwuchsarbeit. Nicht nur, weil Sohn Tim im Verein aktiv war, er sah diese Arbeit als Basis des Vereins an und half dort uneigennützig und mit viel Herzblut an allen Ecken und Enden mit.

Beide wurden plötzlich und überraschend aus der Mitte ihrer Familien gerissen und schnell war klar, dass die Handballfamilie in Eberswalde und Umgebung helfen möchte. Am 26. Oktober wird aus diesem Grund um 19 Uhr ein kleines Gedenkturnier im Sportzentrum Westend ausgerichtet. Die beiden aktiven Mannschaften des Vereins werden spielen, dazu kommen die Alten Herren aus Finow und es werden gerade ehemalige Mitspieler von René Kowalsky angesprochen, ob sie auch eine Mannschaft bilden.

Die ersten Signale waren mehr als positiv – so wird es vier Spiele von 30 Minuten und anschließend die Möglichkeit geben, im Gastronomiebereich der Halle der alten Zeiten zu gedenken. Der Eintritt wird frei sein, am Eingang wird es eine Spendenbox geben, auch alle Spieler werden spenden, die Verwendung ist mit den Familien besprochen worden.