Mit Rad und ÖPNV in Alltag und Freizeit

Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Der Landkreis Havelland bekommt einen Fahrradbeauftragten. Die Fraktionen von Bündnis’90/Die Grünen und den Linken brachten einen entsprechenden Antrag zur Förderung des Fahrradverkehrs im Kreistag ein – die Abgeordneten folgten dem mehrheitlich. Einstimmig beschlossen wurde gar die Vorlage der beiden Fraktionen zur Mitgliedschaft des Havellands in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg (AGFK).

Bereits im vergangenen Jahr brachte die Landesregierung die Radverkehrsstrategie 2030 auf den Weg. An dieses Vorhaben soll nun der Landkreis Havelland anknüpfen. „Um die in der Radverkehrsstrategie definierten Handlungsfelder für die Kommunen nutzbar zu machen, braucht es eine/n Ansprechpartner/in in der Kreisverwaltung“, begründeten die antragstellenden Fraktionen ihren Vorschlag. Der künftige Fahrradbeauftragte des Landkreises soll Ansprechpartner für die Kommunen und Bürger sein, die Zusammenarbeit mit Interessengemeinschaften fördern, Vorschläge und Prioritäten bei der Umsetzung der Radverkehrsstrategie im Havelland einbringen sowie Fördermöglichkeiten des Landes und Bundes aufzeigen.

Nachdem am 11. Juni dieser Antrag bereits abgelehnt wurde, berieten ihn die Mitglieder der Ausschüsse für Regionalentwicklung zum Einen und Tourismus zum Anderen. In der zurückliegenden Sitzung betonte B’90/Grüne-Fraktionschef Wolfgang Seelbach, dass dringend bessere Bedingungen für Radfahrer geschaffen werden müssen. Ebenfalls in die Ausschüsse war im Juni zunächst der zweite Antrag der Bündnisgrünen und der Linken verwiesen worden.

Der Landkreis wird nun Mitglied in der Arbeitsgruppe Fahrradfreundlicher Kommunen. Diese unterstützt die interministerielle Arbeitsgruppe zum Thema auf Landesebene. Tobias Bank (Die Linke) sieht für den Landkreis und seine Kommunen Vorteile in der Mitgliedschaft. Zudem, wie er betonte, fehle es an einer Koordination zur Realisierung der Fahrradinfrastuktur und an nötigen Fördermitteln dafür, heißt es im Protokoll zur Sitzung. Darin steht auch, dass Michael Koch (CDU) im Namen der Zählgemeinschaft des Kreistags den Antrag gestellt hatte, die ersten Vorlagen in den Ausschüssen zu diskutieren. Doch habe er sich grundsätzlich offen für die Thematik gezeigt. Nach den Beratungen in den Ausschüssen und Fraktionen stimmten die Kreistagsmitglieder nun beiden Anträgen aus den oppositionellen Reihen zu.

Die märkische Radverkehrsstrategie 2030, an die die Kreistagsbeschlüsse de facto geknüpft sind, wurde im November 2017 beschlossen. Die Ziele darin: Das Land möchte die Radverkehrsinfrastruktur erweitern, erhalten und modernisieren. Die Verknüpfung von ÖPNV und Fahrrad im Verbundgebiet Berlin-Brandenburg soll gefördert werden. Nahmobilität soll als klima- und umweltfreundliche Mobilität in Städten und Gemeinden gestärkt werden. Auch soll informiert werden, beispielsweise über die positiven Effekte des Radfahrens für den Einzelnen und die Gesellschaft. Die Kommunikation zwischen der Landesregierung und der kommunalen Ebene soll verbessert werden. Aktionen auf verschiedenen Ebenen -Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene - sollen initiiert und unterstützt werden. Auch ein Fahrradbeauftragter auf Landesebene soll ansprechbar sein.

Allein dies ist nach knapp einem Jahr noch nicht möglich. Die Antwort auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Michael Jungclaus (Bündnis’90/Die Grünen) vom Frühjahr dieses Jahres beinhaltet, dass der Posten des Fahrradbeauftragten zum Jahresbeginn 2019 seine Arbeit aufnehmen werde. Als einen Anfang mit Luft nach oben benennt der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) die Radverkehrsstrategie 2030. Die ADFC-Geschäftsführerin in Brandenburg, Magdalena Westkemper, hätte sich eine ehrlichere Bestandsanalyse gewünscht, da viele Radwege aus den 1990er und 2000er Jahre stammen und den Anforderungen einer attraktiven Radverkehrsinfrastruktur in keiner Weise entsprechen würden. Der Finanz- und Zeitbedarf für Modernisierungen werde vollkommen unterschätzt. Rund 2.000 Kilometer straßenbegleitende Radwege an Bundes- und Landesstraßen habe der Landesbetrieb für Straßenwesen zu unterhalten.

Dafür waren 2017 rund 3,6 Millionen Euro vorgesehen, für 2018 etwa 5,5 Millionen Euro. Laut Antwort auf oben genannte Kleine Anfrage wurden die Mittel für 2018 auf 10 Millionen Euro erhöht. Zum Vergleich: Für die Unterhaltung von 6.800 Kilometer touristischer Radwege verfüge das Wirtschaftsministerium über einen Etat von 40 Millionen Euro bis 2021.

Zur Qualität von Radwegen führt der Arbeitsgruppe Fahrradfreundliche Kommunen noch bis 30. November eine Umfrage durch. So soll das Fahrradklima in den einzelnen Kommunen ermittelt werden. Auf www.agfk-brandenburg.de kann abgestimmt werden.