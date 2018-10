Jetzt sechs Hebammen auf Rathenower Geburtsstation

René Wernitz

Havelland/Rathenow (MOZ) Sie ist die Neue im Haus - Yvonne Schwarz übernahm zum 1. Oktober den Posten der Chefärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Da ihr Arbeitgeber, die Havelland-Kliniken Unternehmensgruppe, bekanntlich zwei Häuser betreibt, wird die aus Neuruppin stammende Medizinerin sowohl in Rathenow als auch in Nauen tätig. Zugleich starteten drei junge Frauen ihre Ausbildungen zu Hebammen. Ein starkes Indiz dafür, dass auch zukünftig im Landkreis Havelland Kinder das Licht der Welt erblicken sollen. Etwaige Gerüchte, wonach auf die zuletzt erfolgte notgedrungene Schließung der Geburtsstation in Nauen alsbald die in Rathenow an der Reihe sein könnte, will nicht nur die neue Chefärztin zerstreuen, sondern auch die Leitende Hebamme in Rathenow. Schwester Doris (Richter) holt seit 1990 Kinder auf die Welt - bis 2009 in Nauen, seitdem in Rathenow.

Die Havelland-Kliniken wurden sehr kalt erwischt durch den Verlust gleich zweier Hebammen in Nauen. So kalt, dass mangels kurzfristigen Ersatzes die Geburtsstation vorübergehend geschlossen wurde. Aber von den vormals fünf Hebammen verbleibt eine in der Funkstadt, um dort die Schwangerenbetreuung weiter zu gewährleisten. Die anderen beiden verstärken indes die Geburtsstation in Rathenow, wodurch dort die Zahl der Hebammen auf ein halbes Dutzend angewachsen ist. Das entspricht der Vorstellung der Chefärztin, die gegenüber BRAWO für jeweils sechs Hebammen an den Standorten plädiert.

Für Schwester Doris und ihre Kolleginnen, einen Entbindungspfleger gibt es noch nicht, sind aus der Nauener Not heraus durchaus komfortable Zeiten angebrochen. Auf Arbeitsbedingungen hin angesprochen, erklärt sie, dass Hebammen an den Havelland-Kliniken ihren Job leben könnten. Zu Arztkontakten der schwangeren Frauen käme es nur im Bedarfsfall, ansonsten führen Hebammen sozusagen Regie auf ihrer Station. Von einem „hebammengeführten Kreißsaal“, wie er an einer Potsdamer Klinik geplant ist, kann im Havelland zwar noch nicht die Rede sein. Allerdings sympathisiert Chefärztin Schwarz mit so einem Konzept. Schwester Doris lobt derweil das bisherige Zusammenspiel zwischen Medizinern und den hiesigen Hebammen und meint darüber hinaus: „Wir haben ein schönes und selbstständiges Arbeiten!“

Seit einem Medienbericht über die Nauener Hebammen, die gekündigt haben, und die daraus resultierende Schließung des Kreißsaals steht die Behauptung im Raum, dass es an den Havelland-Kliniken zu viele Kaiserschnitte gebe. Yvonne Schwarz belegt das Gegenteil. Laut ihr vorliegenden Zahlen hat die Kaiserschnitt-Rate in Nauen und Rathenow 2017 dem Bundesdurchschnitt von etwa einem Drittel (33 Prozent) entsprochen. Gegenwärtig liegt sie mit 30,5 Prozent sogar darunter. Schwester Doris erklärt in dem Zusammenhang, dass Hebammen immer für die natürliche Geburt stehen und nicht dafür, dass das Kind aus dem Bauch geschnitten wird. Dass im Havelland mehr Kaiserschnitte vollzogen werden als nötig, will sie so nicht stehen lassen. Zumal im Gespräch mit Schwangeren, wo die möglichen Konsequenzen solcher Eingriffe dargestellt werden, viele Frauen doch lieber den natürlichen Weg bevorzugen würden. Ziel sei es, den ersten Kaiserschnitt zu vermeiden, so die Leitende Hebamme.

Es hat insgesamt den Anschein, als würden Kaiserschnitte in Deutschland immer mehr auf Wunsch erfolgen. In einem informativen Beitrag zum Thema auf www.eltern.de heißt es gar, dass es auf gewisse Weise zu einem Lifestyle-Phänomen geworden sei, sich entscheiden zu können, wie das Kind auf die Welt kommen soll. Für die Zahl der Kaiserschnitte ohne vorliegende medizinische Indikation gebe es keine genauen Angaben.

Indes ist eigentlich klar bestimmt, was eine angestellte Hebamme in Deutschland verdient. Ihre Entlohnung ist, da im Öffentlichen Dienst tätig, tariflich geregelt. So steht es in vielen Online-Portalen. Allerdings wird der Tariflohn für nichtärztliches Personal auch in den Havelland-Kliniken nicht gezahlt. Hier gibt es einen Haustarif. Beim ärgsten Mitbewerber auch um Schwangere und Hebammen an der Unteren Havel, das Städtische Klinikum in Brandenburg an der Havel, ist das nicht anders.

Derweil ist der Pflegesektor wie ein kleiner werdender Teich voller potentieller Mitarbeiter, die von möglichen Arbeitgebern dicht umlagert werden. Hebammen sind, da sehr selten, eine noch wertvollere berufliche Spezies im Land Brandenburg. Die Geburtenzahlen steigen, doch erst seit Herbst vorigen Jahres gibt es eine reine Hebammenschule, die nun auch die drei Auszubildenden aus dem Havelland besuchen werden. Sie befindet sich in Eberswalde (Landkreis Barnim).

Für den praktischen Teil der Ausbildung sorgen die heimischen Geburtsstationen. Drei Jahre dauert es, bis die Frauen und Männer im Job ankommen - Festanstellung ist ihnen praktisch schon sicher. Die drei Azubis aus dem Havelland haben sich bereits vertraglich gebunden. Laut Schwester Doris habe sich eine Frau zuvor bereits im Netzwerk Gesunde Kinder der Havelland-Kliniken engagiert, die zweite verliebte sich während eines hier absolvierten Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) in den Beruf, die dritte, nun mit Abitur in der Tasche, verfügte über gute Kontakte zu Mitarbeiterinnen, wodurch sie auf den Geschmack gekommen war.

Summa summarum benötigen die Havelland-Kliniken, ginge es nach den Vorstellungen von Chefärztin Yvonne Schwarz, derzeit fünf neue Hebammen. Drei für Nauen, um mit einem halben Dutzend die dortige Geburtsstation wieder eröffnen zu können, und in der Folge zwei für Rathenow. Aktuell täten es aber auch nur zwei neue Hebammen, um in der Funkstadt Nauen überhaupt erst wieder Geburten ermöglichen zu können.

Solange der Mangel weiter besteht, kann die Kreisstadt die gute Alternative für Schwangere aus dem Havelland bieten - sogar für alle, wie die Chefärztin erklärt. Denn 2017 gab es insgesamt 750 Geburten in den Havelland-Kliniken, davon 396 in Nauen. Bei durchschnittlich zwei Geburten täglich, sogar zeitgleich, stößt die Geburtsstation in Rathenow längst nicht an ihre Kapazitätsgrenze. Denn es gibt hier zwei Kreißsäle und zwei Wehen-Räume und inzwischen sogar mehr Personal. Obgleich freilich viele werdende Mütter aus dem Osten des Landkreises nun eher nach Spandau oder Potsdam ausweichen dürften, könnten sie alle auch Rathenow in Betracht ziehen. Bis dato (Stand: 8. Oktober) kamen dort 273 Kinder zur Welt. Schwester Doris hebt die Besonderheit im Umkreis hervor, wonach beide Kreißsäle über Becken für Wassergeburten verfügen. Außerdem arbeite sie „im schönsten Kreißsaal“.