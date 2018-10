Ab Montag unter neuer Flagge

SUsan Hasse

Joachimsthal (MOZ) Am kommenden Montag eröffnet die Volksbank Uckermark-Randow in Joachimsthal ihre neue Filiale. In den vergangenen Tagen standen zahlreiche Kunden in der Joachimsthaler Markstraße vor verschlossenen Türen, weder Kontoauszugsdrucker noch Geldautomat standen in der Zeit der Umbauarbeiten zur Verfügung. Den letzten Schliff verpassten die Handwerker dem Traditionsstandort in der Marktstraße am Donnerstag und Freitag. Ab Montag steht die Filiale den Joachimsthalern wieder täglich zur Verfügung.

Die Berliner Volksbank, die 1997 mit der Volksbank Eberswalde fusionierte, hatte sich aus der Schorfheide-Stadt zurückgezogen und konzentriert das Geschäft auf den Großraum Berlin. Mit der ebenfalls genossenschaftlich organisierten Volksbank Uckermark-Randow, die sich auf den ländlichen Raum konzentriert, konnte Ersatz gefunden und so der Bankstandort gesichert werden.

In den vergangenen Wochen wechselten bereits Hunderte Kunden zu der Bank mit Sitz in Prenzlau. Weitere Kundengespräche stehen in den kommenden Monaten noch aus. Als Begrüßungsangebot bietet die Bank ein Jahr kostenfreie Kontoführung an.