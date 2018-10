Handyklingeln nicht erwünscht

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) An französischen Schulen gilt seit Kurzem ein Handyverbot. In Brandenburg gibt es kein entsprechendes Gesetz. Grund- und weiterführende Schulen zwischen Storkow und Beeskow gehen unterschiedlich mit der Handynutzung der Schüler um.

Ein lautes Klingeln, ein Signalton bei einer Nachricht, ständiges Getippe: Handys können Lehrern im Unterricht den letzten Nerv rauben. Aus diesem Grund müssen sie im Unterricht an der Fontane-Grundschule in Beeskow prinzipiell ausbleiben. „Wer sich nicht daran hält und erwischt wird, muss dann am nächsten Tag einen Kuchen mitbringen“, sagt Schulleiterin Annette Genzel. Das habe sich bewährt.

Im Unterricht würden an ihrer Schule eher selten neue Medien eingesetzt. „Wir wollen, dass bei uns noch mit dem Kopf gedacht wird.“ Lediglich in den Klassen fünf und sechs würden Lehrer vereinzelt zur Recherche die Nutzung erlauben.

An der Grundschule Friedland ist die Regelung noch etwas strenger: „Bei uns muss das Handy im Unterricht und in der Pause ausgestellt bleiben“, sagt Schulleiterin Elke Lange. Bei gröberen, wiederholten Verstößen könne das Handy dann auch mal temporär weggenommen werden.

Die Schüler hielten sich aber generell sehr gut an die Regelung, betont sie. Die Schulleiterin ist überzeugt davon, dass die Schüler die Mobiltelefone auf dem Schulgelände nicht brauchen. Bei wichtigen Angelegenheiten könnten die Kinder auch vom Sekretariat aus die Eltern anrufen. „Für den Schulweg zur Sicherheit aber macht es natürlich Sinn, ein Handy dabeizuhaben“, sagt sie.

In Frankreich müssen Schüler an Vor- und Grundschulen und der sogenannten Sekundarstufe 1 laut Gesetz ihre Handys komplett auslassen. Davon sind Kinder und Jugendliche zwischen drei und 15 Jahren betroffen. In Deutschland gibt es in Bayern seit 2006 ein Handyverbot. Dieses schreibt vor, dass Mobiltelefone auf dem gesamten Schulgelände ausgeschaltet bleiben müssen. Lehrer können allerdings Ausnahmen gestatten.

Dass in Brandenburg, im Gegensatz zu Bayern, jede Schule ihre eigene Regelung finden muss, findet der Storkower Schulleiter Ingolf Knobloch durchaus problematisch: „Uns fehlt da ohne Gesetz irgendwie der Rückhalt.“

Die Europa-Schule in Storkow, an der neben einer Grundschule auch eine weiterführende Schule angesiedelt ist, hat in den Pausen eine flexible Lösung. „Wird es wegen den Handys zu unruhig auf dem Gang, kann der Aufsicht habende Lehrer die Nutzung verbieten“, erklärt Knobloch. Im Unterricht müssen die Schüler das Telefon ausschalten. Generell sei das Handythema bei ihnen aber kein „Riesending“. Ein Problem sieht er allerdings beim viel diskutierten Cyber-Mobbing an Schulen: „Eltern statten ihre Kinder bestens selbst mit der dazugehörigen Ausstattung, den Smartphones, aus.“

An der Beeskower Oberschule muss das Handy im Unterricht ausgeschaltet werden und darf auch nicht auf dem Tisch liegen. Auch im Speisesaal ist Tippen und Telefonieren nicht erwünscht: „Das hat auch etwas mit Esskultur zu tun“, sagt Schulleiter Frank Boywitt. Auch bei ihnen gelte die Kuchenregelung. Wer das Handy trotz Verbot an hat, muss etwas Selbstgebackenes mitbringen. Diese Praxis funktioniere in der Regel gut.

Trotzdem sieht er die Ausweitung des Handykonsums bei Schülern problematisch: „Ich als Deutschlehrer merke, dass oft nicht mal mehr ganze Sätze korrekt geschrieben werden.“ Das liege vor allem daran, dass kurze Textnachrichten oft nur abgehackt und ohne größere Mühe formuliert würden.

Eine relativ freie Nutzung von Handys vertritt das Rouanet-Gymnasium in Beeskow. Der jeweilige Lehrer entscheidet darüber, ob und wie Handys im Unterricht genutzt werden dürfen. „Generell sind wir der Meinung, dass wir die Handys an unserer Schule brauchen und wollen“, sagt Schulleiter Klaus-Jürgen Teichert. So haben Schüler etwa über ein digitales Klassenbuch Einsicht in ihre Noten oder den Vertretungsplan. „Dazu brauchen sie Smartphones.“ Er sei froh, dass Schulen in Brandenburg sich nicht an ein Gesetz halten müssen und so selbst über die Handynutzung entscheiden.