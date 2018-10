Die Trinker im Herzen der Stadt

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Es werden immer mehr: Etliche Männer, wenige Frauen, vereinzelt Mütter – mit Bierflaschen sitzen sie auf dem Marktplatz. Mit steigendem Pegel pöbeln einige der bis zu 20 Trinker nicht selten Passanten an und schlagen aufeinander ein. Die Stadt scheint machtlos zu sein.

„Ich habe eine 1,50-Euro-Job und trinke jetzt mein Feierabendbier“, sagt Ricardo. Der 32-Jährige sitzt auf einer kleinen Bank vor dem Alten Rathaus in Fürstenwalde. Da ist es so gegen 12 Uhr. Noch ist es relativ leer unter dem kleinen Vordach. Abends wird es meist voller. „Manchmal finde ich es nicht gut, das Rumgeschreie“, sagt Ricardo. „Wenn es zu voll wird, gehe ich an die Spree oder zum Dom oder in den Stadtpark“, sagt er, den Blick auf den Boden gerichtet.

„Hier ist es sehr gesellig, man sieht Menschen, wir bemühen uns, das es hier sauber bleibt“, sagt Robert Simmchen. Er schaue nur sporadisch vorbei. „Wenn jemand hier sitzt, den ich kenne, trinken wir einen zusammen“, erklärt der große Mann mit Glatze und Bart. Nach Jobs in Callcentern habe er eine Art Burnout gehabt und den Versuch, sein Abitur nachzumachen „versemmelt“. Nun tue er alles dafür, eine Ausbildung zu machen, sagt Simmchen.

Es ist ein Kommen und gehen unter dem Dach des Rathauses. Ein Mann mit langen Haaren und Musik am Rad kommt vorbei. „Da ist der Mülleimer. Kann man das nicht aufheben“, ärgert sich ein anderer Mann, bückt sich mühsam, wirft eine weggeworfene Zigarettenschachtel in den Mülleimer und nimmt einen Schluck Bier.

Nur wenige Schritte weiter hasten Menschen vorbei, bieten Markthändler ihre Waren an. Die Trinker auf dem Marktplatz sind für viele Passanten ein Ärgernis. „Am Donnerstag ist das Ordnungsamt zu Hilfe gekommen“, sagt Marktsprecherin Christina Krüger.

Etwa 20 Trinker, schätzt sie, hatten sich unmittelbar hinter den Ständen versammelt, laut diskutiert und alle Bänke belegt. „Wenn junge Frauen dabei sind, passieren oft Eskalationen“, hat sie beobachtet. Sie hat aber auch Verständnis für die Trinker, weil sie arbeitslos sind, sich nicht gebraucht fühlen. „Teilweise waren sie mal als Schülerlotsen eingestellt, plötzlich haben sie nicht mehr getrunken, waren ganz andere Menschen“, erinnert sich Christina Krüger.

Doch nicht immer bleibt es friedlich. „Welche Frau vergewaltigen wir heute?“, grölte ein Betrunkener unlängst über den Platz. „Wenn ich mit auf dem Foto bin, passiert etwas“, fauchte ein anderer den Fotografen einer Hochzeitsgesellschaft an. Und nicht selten pinkeln die Männer ungeniert an die Rathaus-Fassade oder in die Rabatten an der Touristeninformation.

„Zahlreich“, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling, sind die Beschwerden, die im Rathaus eingehen. Das Thema ist ein Dauerbrenner. Die Szene wächst. „Früher waren es eine Handvoll, jetzt sind es 15 bis 20 Personen“, weiß die Sprecherin. „Wir haben keine Handhabe, so lange nichts passiert“, räumt sie aber auch ein. Und bislang seien keine Anzeigen eingegangen. Sie rate deshalb jedem, der sich bedroht fühle, zur Polizei zu gehen. Im Sommer, als den ganzen Tag Frauen mit Kindern bei der Gruppe saßen, wurde das Jugendamt gerufen, ergänzt Anne-Gret Trilling. Bislang würden Ideen fehlen, wie die Trinker an einen anderen Ort „gelockt“ werden können. „Gibt es attraktivere Plätze? Nein. Sie wollen im Herzen der Stadt, Teil des Geschehens sein“, sagt die Stadtsprecherin. Ordnungsamtschef Christoph Malcher habe aber eine Rundmail in der Verwaltung verschickt, um Ideen für eine Lösung zu finden.

„Ich würde die Öffentlichkeit mit einbeziehen und die, die da oben stehen und trinken mit einladen, so dass sich alle miteinander auseinandersetzen können“, sagt Oliver Wittkopf, Mitglied im Vorstand der Fürstenwalder Braufreunde. Zum einem gehört Alkohol-Prävention zu den Zielen des Vereins, zum anderen ist er Betreiber des Brauerei-Museums und des Festsaals im Alten Rathaus.

Mittlerweile ist es 17 Uhr. Die Bänke auf dem Marktplatz haben sich gefüllt. Roland sitzt auf einer. Auf seinem Rollator steht ein Bier, im Kronkorken stecken Zigarettenkippen. „Meine Frau ist verstorben. Ich bin EU-Renter seit 2011. Was soll ich zu Hause sitzen?“, fragt der 62-Jährige.