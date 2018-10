Dauerbrenner seit einem Jahr

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Vor einem Jahr ludt Andrea Hübeler-Buike von der Volkssolidarität erstmals alle Senioren zum gemeinsamen Mittagstisch ins Haus der Generationen ein. Mittlerweile hat er sich als Dauerbrenner etabliert.

Zum ersten Geburtstag am Donnerstag gab es ein besonderes Geschenk. Kinder der Kita Knirpsenland sorgen für einen musikalischen Auftakt und bezogen die Senioren mit ein. Von Anfang an kam die Idee mit dem gemeinsamen Essen gut an. Um die Mobilität der Senioren zu fördern, entstand quasi als Gegenstück zum Essen auf Rädern das Projekt „Auf Rädern zum Essen“. „Manch einer geht nicht mehr aus dem Haus. Wir wollen, dass die Leute nicht vereinsamen und recht lange kein Essen auf Rädern brauchen“, sagt Andrea Hübeler-Buike. Dabei ist egal, ob man Verbandsmitglied ist. Das kam bei den Gästen so gut an, dass monatlich zum Essen mit kulturellem Schmankerl eingeladen wurde. „Es kamen immer zwischen 25 und 35 Gäste“, sagt die Chefin des Mahlzeitendienstes.

Das Essen ist auch immer lecker, sagten Edith Muchow und Vera Senz, die von Anfang an dabei waren. „Es ist nur viel zu viel. Ich lasse mir den Rest manchmal einpacken“, erzählt Vera Senz. So ging es ihr auch diesmal mit der Kaninchenkeule mit Schwarzwurzeln. Als Vorspeise wurde Bohnensalat und als Nachtisch Kürbiskompott gereicht, alles in der Küche der Volkssolidarität zubereitet.

Zum ersten Mal waren drei Damen aus dem Betreuten Wohnen in der Schwedter Straße gekommen. Edelgard Wegner, Brigitta Weiske und Edeltraud Nitsch hatten den Flyer im Haus entdeckt und wollten das Angebot probieren. Bis auf den Kürbis, der nicht jedermanns Sache war, schmeckte es dem Trio gut. Ob sie wiederkommen? „Na, einmal im Monat kann man das doch machen“, meinten sie. „Für fünf Euro kann man das kaum selbst machen, wenn man das Wasser und den Strom dazurechnet“, sagte Brigitta Weiske.

„Die Senioren wollen angesprochen werden“, hat Andrea Hübeler-Buike festgestellt. „Vor allem, wenn sie verwitwet oder die Kinder weggezogen sind.“ Wer nicht selbst zum Haus der Generationen laufen oder fahren kann, wird auf Bestellung auch abgeholt. Von dem Angebot machen einige Senioren Gebrauch.

Bei der Seniorenbörse am 3. November in der Mehrzweckhalle ist die Volkssolidarität natürlich auch vertreten und wird unter anderem auf das Projekt „Auf Rädern zum Essen“ aufmerksam machen.