Der Sportverein Neubrück/Spree blickt zurück

Jörg-M. Heinrich

Neubrück Der Sportverein Neubrück/Spree feierte kürzlich sein 50-jähriges Bestehen. Vorsitzender Jörg-M. Heinrich schickte uns dazu folgenden Bericht:

Wie begann alles im Jahr 1968? Vereinzelte, sportliche Aktivitäten gab es schon früher, aber mit der Aufstellung unserer damaligen Volleyballmannschaft, die 1969 sogar zum Turn- und Sportfest nach Leipzig eingeladen wurde, fing die Geschichte des Sportvereins Neubrück/Spree an. Später, in den 70er-Jahren waren wir Bestandteil der Bezirksklasse und stiegen sogar 1974 in die Bezirksliga auf.

1979 wurde Horst Radke Vorsitzender und begeisterte viele Kinder und Jugendliche für das Bogenschießen. Tischtennis bereicherte dann in den 80er-Jahren das Vereinsleben.

Aber auch auf dem Fußballplatz maßen wir uns mit Gegnern. Unsere Kinder spielten bei Turnieren in Görzig und Groß Rietz. 1985 kam es sogar zu einem internationalen Vergleich gegen eine Mannschaft aus Mosambik, die in Müllrose zu Gast war.

In der Wendezeit ging es uns wie wahrscheinlich vielen Vereinen: das Vereinsleben musste zurückstecken und wir standen kurz vor der Auflösung. Dank engagierter Mitglieder überlebte der Verein und wurde neu aufgestellt.

Mitte der 90er Jahre schlossen sich mehrere Frauen zu den „Flinken Socken“ zusammen. Sie unternahmen Radtouren, gingen Kegeln und trafen sich bei der Gymnastik. 2002 trat die Gruppe dem Sportverein bei und ist noch heute eine Bereicherung für uns.

Seit der Jahrtausendwende dreht sich viel um das Bowling. Neben der Organisation von Vereinsmeisterschaften und Pokalturnieren kämpft unsere Vereinsmannschaft in der Hausliga in Beeskow um Pins.

Außerhalb unserer sportlichen Aktivitäten erfahren die Teilnehmer unserer beliebten Radtouren in die nähere Umgebung Brandenburgs viel Wissenswertes, etwa über die Funktion der Schleuse Kersdorf oder über die Tiere im Gut „Hirschaue“.

Das Besondere an unserem Sportverein ist das Miteinander von Jung und Alt. Unser ältestes Mitglied ist mit 86 unsere Sportfreundin Edith Lamm, jüngstes Mitglied ist mit 21 Jahren Robert Miezal. Kurti Hallasch ist zwar noch kein Mitglied im Verein, aber er begeistert sich mit seinen fünf Jahren für das Bowling und kommt mit seinem Papa gerne mit.

Ohne ehrenamtliches Engagement würde im Verein wenig funktionieren. Unterstützt werden wir bei Veranstaltungen auch von den anderen Vereinen des Ortes. Ob Angler, die Kameraden der Feuerwehr oder der Förderverein Dorfkirche, auf alle können wir bauen. Dafür sagen wir an dieser Stelle Danke.

Bei unserer Jubiläumsfeier an der Spree ehrten wir verdienstvolle Mitglieder des Vereins, darunter Joachim Lamm sowie Gerd und Klaus Horstmann, die Mitglieder erster Stunde sind. Außerdem wurde Günter Wilke mit der Ehrennadel in Silber des Landessportbundes Brandenburg ausgezeichnet. Er ist seit 1968 Schatzmeister des Vereins.

Schon bald werden wir auch wieder Vereinsräume haben: Seit drei Jahren wird das Dachgeschoss im Dorfgemeinschaftshaus ausgebaut. Ende des Jahres werden wir hier weitere sportliche Tätigkeiten anbieten können wie zum Beispiel Tischtennis, Billard oder Fitnessgeräte.