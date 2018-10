Neue Kita-Satzung verzögert sich

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Eine neue, rechtssichere Kita-Beitragssatzung sollte am Donnerstagabend in der Gemeindevertretung verabschiedet werden. Doch der Beschluss ist in letzter Minute gescheitert.

Weil der Landkreis Änderungen angemahnt hat, die die Abgeordneten nicht kannten, entschieden sie mit klarer Mehrheit: Das Thema geht zurück in den Sozialausschuss.

Nach den landesweiten Turbulenzen um Kita-Satzungen hatte Woltersdorf Korrekturbedarf erkannt. Rückzahlungen von vierstelligen Summen sind zu erwarten. Die neuen Beiträge sollen deutlich niedriger sein als die bisherigen. Das war im vorigen Sozialausschuss einstimmig befürwortet worden.

Jetzt lag den Gemeindevertretern aber eine Fassung mit zahlreichen roten Stellen vor. Es handele sich nur um redaktionelle Änderungen, sagte Franziska Pöschl, die stellvertretende Sozialamtsleiterin, drang damit aber nicht durch. Amtsleiterin Jenny Loponen, am Donnerstagabend abwesend, sagte am Freitag, der Aufschub sei nicht dramatisch. „Allerdings werden die Eltern noch einmal zwei Monate auf die Rückzahlungen warten müssen.“