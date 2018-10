Schüler verteilen selbst gemachte Strafzettel

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Eine Aktion für mehr Sicherheit vor der Schule hat am Freitag der Kinderrat der integrierten Kindertagesbetreuung (IKB) an der Fred-Vogel-Schule gestartet. Die Mädchen und Jungen verteilten selbst gefertigte Strafzettel an Kraftfahrer, die sich nicht an die Regeln hielten.

„Die Situation vor der Schule ist seit Jahren ein Problem“, weiß nicht nur Nicole Krieger, die stellvertretende Leiterin der IKB. Es hatte mehrfach Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei gegeben – mit eher bescheidenem Erfolg. Eine Beobachtung bei solch einer Kontrolle hatte Nicole Krieger veranlasst, mit den Schülern die Thematik anzugehen: Ein Vater hatte im Halteverbot und mitten auf der Straße gestoppt und sein Kind aussteigen lassen, das beinahe von einem Roller erfasst wurde. Und der Mann habe sich nicht einsichtig gezeigt, sondern noch „rumgepöbelt“.

Deshalb hatten die Fredersdorf-Vogelsdorfer sich nun an den Aktionstagen „Zu Fuß zur Schule und in den Kindergarten“ vom Deutschen Kinderhilfswerk und dem ökologischen Verkehrsclub Deutschland beteiligt. Denn viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, weil das vermeintlich sicherer ist. Doch dies trügt, verunglückten doch in den letzten Jahren die meisten Kinder als Mitfahrende in einem Auto, hatte Nicole Krieger bereits in einem Brief an Eltern vorab deutlich gemacht. Und auch vor der Fred-Vogel-Schule führe der Bring- und Holverkehr immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen.

Die Aktionswoche sollte nun Gelegenheit bieten, auszuprobieren, ob es auch ohne Auto geht. Kinder sollten zeigen, wie viel Spaß es machen kann, sich zu bewegen. Argumente dafür: Bewegung trainiert Ausdauer, Koordination und Gleichgewichtssinn und unterstützt die geistige Entwicklung. Wer zu Fuß geht, sei wacher, aufmerksamer und könne sich besser konzentrieren. Kinder, die ihren Schulweg selbstständig zurücklegen, können sich besser orientieren und erleben ihre Umwelt bewusster. Und sie treffen auf andere Menschen, lernen, Kontakte zu knüpfen und sich abzugrenzen und trainieren damit wichtige Fähigkeiten für Sozialverhalten und Teamfähigkeit. Positiver Nebeneffekt: Wer zu Fuß, mit Roller oder Rad zur Schule kommt, vermeidet Schadstoffe und Treibhausgase.

Der Kinderrat hatte sich nun am Freitagmorgen mit knapp 20 Mädchen und Jungen sowie Eltern vor der Schule postiert. Deutlich sichtbar mit Warnwesten. Plakate im Haltebereich wiesen auf den Hintergrund der Aktion hin. „Wenn jemand im Halteverbot gestoppt hat, sind die Kinder hin und haben ihn zur Rede gestellt und selbst gemachte Strafzettel verteilt, zum Beispiel mit ,gespenstisch geparkt’ oder ,Achtung, Sie gefährden gerade Kinder!’“, berichtete Nicole Krieger. Die meisten Ertappten hätten nicht etwa rumgemotzt, sondern sich entschuldigt. „Mir wäre es auch peinlich, wenn ich von einem Kind zur Rede gestellt würde“, sagt die Betreuerin. Überhaupt sei es an diesem Morgen ruhiger abgelaufen als sonst, so die allgemeine Einschätzung. Insofern habe man etwas erreicht.

Die Kinder hatten noch dazu ihren Spaß. Sie wollen die Aktion in der nächsten Woche weiterführen. Dann wollen sie auch Stempelpässe verteilen. Die Mädchen und Jungen können darauf markieren, wie sie in der Woche den Schulweg angetreten haben. Die Pässe werden am Ende eingesammelt, ausgewertet und die beste Klasse wird prämiert.