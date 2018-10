Einzug in die aufgemotzte Platte

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Der umgebaute Wohnblock am Marchlewskiring ist fertig. Die ersten Mieter bezogen bereits ihre Wohnungen. Mit dem sieben Millionen Euro teuren Haus für 49 Mieter schließt die kommunale Wohnungsgesellschaft die Neugestaltung des Regenbogenviertels ab.

Angelika und Karl-Heinz Marquardt zieht es nach langer Zeit wieder in die alte Heimat. Die neue Wohnung in umgebauten Haus, das wie ein Neubau aussieht, kam ihnen dafür gerade recht. Am Freitag erhielt das Paar von Wohnbauten-Geschäftsführerin Maren Schmidt die Wohnungsschlüssel, nächste Woche soll der Umzug starten.

Hausaufgang für Hausaufgang gibt das kommunale Wohnungsunternehmen die neuen Wohnungen an die Mieter frei. Es sind große Wohnungen, 2-Raum-Wohnungen mit 60 Quadratmetern, eine Größe, die der Schwedter von 3-Raum-Wohnungen in der Platte kennt. Wohnungen mit drei Räumen haben hier 80, 4-Raum-Wohnungen bis zu 108 Quadratmeter. Aufzüge, Laubengänge, Balkone komplettieren das neue Wohnungsangebot.

Drum herum wird noch gewerkelt, letzte fehlende Gehwegstückchen, Müllcontainerstellplatz, Grünanlagen sind noch in Arbeit. Aber die neue Straße vor dem Haus und die Parkplätze, mehr als vorher, sind schon fertig.

Fast alle Mieter sind neu im Haus. Von den früheren Mietern zieht lediglich einer aus seiner Übergangswohnung zurück in eine der vergrößerten Wohnungen. Die drei Mietparteien, die während der gesamten Bauzeit in ihren Wohnungen geblieben waren und fast zwei Jahre Abriss und Neubau um sie herum erlebten, sind ebenfalls froh über das Bauende. Sie bekommen im November Besuch von Handwerkern, die dann in ihren Wohnungen ein paar Schäden an Decken und Wänden beseitigen, die vor allem durch eintretendes Wasser in der dachlosen Zeit des Baus auftraten.

Das Umbauhaus war vorher ein fünfgeschossiger Wohnblock mit 80 Wohnungen. Zwei Etagen wurden abgerissen, an den Giebeln Neubauten angebaut und auf das neue Dach eine zurückgesetzte Etage mit Dachterrasse gesetzt. Ehemalige Zwei-Raum-Wohnungen wurden teilweise aufgeteilt und benachbarten Wohnungen zugeschlagen. Die in Schwedt auffällige Ziegelfassade der Giebel macht den einst monotonen Block nun zum Hingucker. Der aufwändige Um- und Anbau mit vielen notwendigen Anpassungen war zwar eins der teuersten Stadtumbau-Projekte. Das Ergebnis ist ansehnlicher als mancher Neubau.

Im November planen die Wohnbauten ein Kennenlernfest der Mieter, im Frühjahr eine Feier zur Fertigstellung der Regenbogensiedlung.