Samariter unter den Jägern

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Wann immer die Jagdgenossenschaft etwas Geld übrig hat, will sie Gutes tun. Kindergarten und Feuerwehr wurde durch eine kleine Spende bereits unter die Arme gegriffen. Diesmal sind Wildwarnreflektoren für zwei Straßenabschnitte in Oderberg angeschafft worden.

Es klingt nach einer glücklichen Fügung. Weil einige von den gut 350 Landeigentümern die Jagdpachten für ihre Grundstücke regelmäßig nicht abfordern, sammelt sich bei der Jagdgenossenschaft Oderberg immer mal wieder etwas Geld an. Viele Waldbesitzer haben kleine Flächen, für die sie nur Pachten von wenigen Euro bekommen. Dieses nicht abgerufene Geld soll anderen zugutekommen, erklären Lutz Höhns und Steffen Kögler von der Jagdgenossenschaft. „Immer wenn etwas übrig bleibt, überlegen wir, was wir damit machen können“, sagt Steffen Kögler (59), Vorsitzender der Jagdgenossenschaft, der hauptberuflich als Vorsitzender der Agrargenossenschaft tätig ist.

So ist die Kita „Oderberger Rasselbande“ zu ihrer Sitzgarnitur aus Holz gekommen und an die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr im Ort gingen T-Shirts und ein Laptop. Und diesmal?

Sollte es etwas für die Allgemeinheit sein, sagen Kögler und Höhns. Ein Beitrag zur Verkehrssicherheit. Also kauften sie 250 Wildwarnreflektoren, mit blau-reflektierender Folie beklebte, halbrunde Kunststoffelemente, die mit Schrauben an die schwarz-weißen Straßenpfosten angebracht werden. Auch das Anbringen auf zwei Abschnitten der B 158 in Richtung Neuendorf und am Ortsausgang in Richtung Angermünde erledigten die Männer selbst. Knapp 800 Euro hat diese Investition in die Verkehrssicherheit gekostet. Da ein einzelner Reflektor unter 100 Gramm wiegt, sei laut Hersteller keine vorherige Zulassung bei der zuständigen Behörde notwendig. Insgesamt drei Kilometer konnten sie damit abdecken.

Die Wildwarnreflektoren sollen Wildunfälle verhindern. Das Prinzip dahinter ist simpel, soll aber wirkungsvoll sein. Die Reflektoren werden an die von der Straße abgewandte Seite der Pfosten angebracht. Fällt Licht auf die blaue Folie reflektiert es. Für am Straßenrand äsendes Wild signalisiert die blaue Farbe Gefahr, so die Beschreibung des Herstellers. Die Tiere laufen nicht weiter in Richtung Straße, so die Idee.

Gerade in der waldreichen Region um Oderberg ein wichtiges Hilfsmittel, finden Lutz Höhns und Steffen Kögler. „Wir sind bestrebt, Wildunfälle zu verringern“, sagt Kögler. Im vergangenen Jahr hat es in ganz Brandenburg mehr als 17 000 Unfälle mit Wildtieren gegeben. Die Dunkelziffer dürfte noch darüber liegen. Nicht nur, dass Wildtiere Schaden nehmen. Die Kollision mit Wildtieren birgt ein hohes Verletzungsrisiko für Auto- oder Motorradfahrer. Zudem entstehen hohe Sachschäden. Reflektoren können vorbeugen.

Lutz Höhns (56), der im Amtsgebiet Britz-Chorin-Oderberg als Revierpolizist tätig ist, ist einer von drei Jägern auf dem 531 Hektar großen Gebiet in Oderberg und Neuendorf. Für ihn zählt natürlich auch, dass möglichst wenige Wildtiere verlorengehen. Gut 80 Schwarz-, acht Rot- und 15 Stück Rehwild schoss Höhns im vergangenen Jahr.

Dass die Jagdgenossenschaft kleine Projekte unterstützt, habe sich bereits herumgesprochen. Wenn wieder etwas Geld übrig ist, werden es die Männer sicher wieder unter Oderberger bringen.