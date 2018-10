Gepunktete Käfer und grüne Fische

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Den schwarz gepunkteten Marienkäfer bekommen Freunde, aber vielleicht, verrät der suchende Blick von Sabine Wagner, findet sich ja noch ein Stück für die eigenen vier Wände. „Ich finde hier immer etwas“, sagt die Fürstenwalderin. Den Herbstbasar der Christophorus-Werkstätten mit Rabattaktion wollte sie sich nicht entgehen lassen.

Vor dem Shop in der August-Bebel-Straße gab es am Freitag Kürbissuppe, Kuchen und herbstliche Blumengestecke, drinnen stöberten vor allem Frauen zwischen Textilien und Keramik, Kerzen und Holzspielzeug. „Früher“, erinnert sich Ilse Welk, während sie die Drehkraft kleiner Holzkreisel prüft, „war der Laden nur halb so groß.“ Ilse Welk, die mit dem Spielzeug ihre Urenkel beschenkt, war 1991 die erste, die Produkte der hauseigenen und anderer Behindertenwerkstätten verkaufte. Sieben Jahre später übernahm Gabriele Zock die Shop-Leitung. „60 Prozent des Angebots stammen aus unseren Werkstätten“, sagt sie.

„Ich finde es toll, was die Menschen leisten“, sagt Liane Urbanek. Mit ihren Händen umschließt die Bad Saarowerin einen blau-grünen Keramik-Fisch. „Ich suche ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin“, sagt sie. Besagte Freundin habe einen Teich – und bald auch einen seltenen Fisch.