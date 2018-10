Von Tierporträts bis zu abstrakter Malerei

Heike Weißapfel

Oranienburg (Moz) Öl- und Acrylbilder, Aquarelle, Fotografien, Filzarbeiten und Skulpturen: Alles ist dabei, wenn am Sonntag im Oranienwerk die große Ausstellung „Artroom“, eröffnet wird.

Die Vielfalt der Techniken entspricht der Verschiedenheit der Künstler, und sicher findet jeder Betrachter wieder seine Inspiration in dem einen oder anderen Bild. „Lichtblicke“ ist diesmal das Thema, unter dem sich 40 Frauen und Männer mit jeweils ein bis zwei Werken in der Kunsthalle vereint haben. Bewusst so allgemein gewählt, ist der künstlerische Spielraum und auch der der Interpretationen groß. So ist Reinhard Fialskis heitere „gestörte Kommunikation“ vielleicht ein Lichtblick in der Hoffnung auf persönliche Begegnung: In einem weißen Netz sind alte Telefone gefangen, nutzlos gewordene Kabel bahnen sich ihren Weg in eine Freiheit, die doch in der Leere endet. Das Kind, das Martina Witting-Greth in eine belebte Umgebung gestellt hat, wird sich zurechtfinden, auch wenn sich in seiner Augenhöhe erst mal nur Beine befinden. Torsten Hänolds Affen schauen den Gast mit freundlicher Aufmerksamkeit an, ganz wie menschliche Familienporträts. Vor einem aufregenden Himmel genießen Angelika Leopolds Vögel die Freiheit. Tobias Voß lässt in seinem abstrakten Gemälde einen ganzen Lichtstrom fließen. Bei Marian Zaic scheint das Mikroskopische riesig vergrößert – ein Innenleben in Rottönen. Die von ihm stets bevorzugte Goldfarbe bildet diesmal den Hintergrund.

Am Donnerstagnachmittag waren zwar alle Bilder schon geliefert, aber noch nicht aufgehängt. Für die Organisation sind wesentlich Angelika Leopold und Martina Witting-Greth verantwortlich. Mehrere Rundgänge haben sie gebraucht, bevor sie für alle Gemälde und Fotografien den passenden Platz fanden. „Auf ein Bild warten wir noch. Hoffentlich wirft das nicht noch die ganze Planung um“, sagt Martina Witting-Greth lachend.

54 Mitglieder hat der Verein Kunstraum-Oranienwerk zurzeit, mehr als 40 sind in dieser Schau vertreten. Ganz überwiegend haben die Gemälde eine positive Ausstrahlung, sie regen zum Nachdenken über eine wohl nur vordergründig intakte Natur an, Lichtblicke oder zumindest -punkte sind zahlreich gesetzt. Herausfordernd blicken sich junge Frauen als Akt oder bekleidet über die Schulter um. Eine Fotokomposition wirbt fröhlich zum Kaffee- und Teetrinken in schöner Umgebung, dazu passt die Torte aus Filz. In einer Bilderserie sind Mond und Sonne eng aneinandergerückt.

Was die Bilder zeigen, liegt wie immer in den Gedanken des Betrachters. Aber ein bisschen Starthilfe gibt es auch: Zur Vernissage hat sich die Autorin Ramona Stolle einen besonderen Rundgang durch die Schau ausgedacht. Einige Bilder haben sie zu einer lyrischen Geschichte inspiriert, die sie vortragen wird. Ein Text, den sich niemand entgehen lassen sollte, lädt Organisatorin Angelika Leopold ein.

Die sechste „Artroom“ wird am Sonntag im Oranienburger Oranienwerk, Kremmener Straße 43, eröffnet, und zwar diesmal um 14 Uhr. Ein Grußwort spricht Marie Luise von Halem, kulturpolitische Sprecherin der Grünen. Dazu gibt es wieder einen Marktplatz, auf dem Kunst und Kunsthandwerkliches gekauft werden können. Die Ausstellung ist bis zum 4. November dienstags, donnerstags, sonnabends und sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Nach Absprache finden Führungen statt.