Sprung in Junge Philharmonie geschafft

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Für Anna Katharina Ditscherlein aus Neuenhagen und Marie-Elise Eckert aus Falkenberg hat sich das viele Üben gelohnt. Beim Probespiel in der Komischen Oper Berlin um die Aufnahme in die Junge Philharmonie Brandenburg konnten sie kürzlich zwei der begehrten Plätze im renommiertesten Nachwuchsensemble Brandenburgs erspielen, wie Alexander Saier, Geschäftsführer der Kreismusikschule Märkisch-Oderland, mitteilte. Beide Schülerinnen werden an der Kreismusikschule in Strausberg von Albrecht Rau unterrichtet und am Klavier begleitet.

Einmal im Jahr besteht für Nachwuchstalente Brandenburgs die Chance, sich für die Junge Philharmonie Brandenburg zu bewerben, für die die Komische Oper die Patenschaft übernommen hat. Ähnlich wie beim Eiskunstlaufen sind beim Auswahlvorspiel „Pflicht und Kür“ angesagt. Neben Tonleitern und Dreiklängen als Pflichtübung spielten beide Schülerinnen virtuose Stücke. Marie-Elise Eckert gab unter anderem die beliebte „Carmen Fantasie“ von František Drdla und Anna Katharina Ditscherlein ein Konzert von Casadesus zum Besten. Neben den beiden hatten bereits die Kreismusikschüler Paula Siebert aus Strausberg, Johanna Wilke und Lukas Fabian Dockhorn aus Petershagen den Sprung in dieses Spitzenensemble geschafft. In diesem Orchester spielen außerdem die Absolventen der Kreismusikschule Helene und Friedemann Fleuter aus Hoppe-garten sowie die Strausbergerin Nele Schnell, die an der Musikschule Hugo Distler in Querflöte und an der Kreismusikschule in Klavier und in Kammermusik unterrichtet wird.

Die Junge Philharmonie Brandenburg zählt zu den besten Nachwuchsorchestern Deutschlands und gastiert mittlerweile weltweit. So führten Konzertreisen in den vergangenen Jahren nach China, in den Nahen Osten, nach Indien, Südkorea und nach Mittelamerika. Internationale Solisten wie Daniel Barenboim, Jochen Kowalski, Marlis Petersen oder Claudio Bohorquez musizierten bereits mit der Jungen Philharmonie Brandenburg.

Die Orchestermusiker, die sich zum Großteil aus dem Spitzennachwuchs der Brandenburger Musikschulen rekrutieren, sind zwischen 13 und 25 Jahre alt. In drei bis vier jährlichen Probenphasen erarbeiten sie sinfonische Programme. Langjähriger Chefdirigent des Orchesters war Sebastian Weigle, Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt.

Für 2019 steht neben dem traditionellen Neujahrskonzert am 5. Januar, 18 Uhr, im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt und dem Festkonzert in der Kirche Bad Liebenwerda einen Tag später (16 Uhr) erstmals auch ein Auftritt in Strausberg auf dem Programm. Am 27. April, um 16 Uhr, kommt die Junge Philharmonie Brandenburg in die St. Marien-Kirche.