Top-Jockeys und -Trainer prägen Niveau

Hoppegarten (MOZ) Vor 150 Jahren wurde die Rennbahn Hoppe-garten eröffnet. Die Märkische Oderzeitung blickt in einer Serie auf die Entwicklung zurück. Heute: Von Birkhahn bis zu Gidron – Aufstieg und Sinkflug einer Galoppepoche.

Auch wenn ein großer Teil der Besitzer, Trainer und Rennreiter nach 1945 Hoppegarten verlassen hatte, Fachleute der „Alten Schule“ machten vor Ort einen guten Job. Denn sie hatten ihre fünf Jahre Lehrzeit bei Ausbildern absolviert, die ihr Handwerk verstanden. Und ein guter Stamm an Pferdepflegern stand ebenfalls zur Verfügung.

Zu den profiliertesten Jockeys zählte Erich Boehlke. Zweimal Champion der Lehrlinge, bereits als 20-Jähriger Sieger mit Dionys im Deutschen Derby und mit der Klassestute Sichel in mehreren großen Rennen erfolgreich, ging Boehlke vor allem auch als Reiter des Doppel-Derbysiegers und grandiosen Renn- und Zuchtpferdes Birkhahn in die Geschichte ein. Oft trug er wie die beiden Altmeister Paul Krug und Rudi Schmidt die berühmten schwarz-weißen Graditzer Farben. Aber auch der mehrfache Champion Bruno Radach, Walter Zimmermann, Alex Haremski, Heinz Schäfke, Heinz Fritzsche und Karl Wendt begeisterten das Publikum. Herausragend der 16-malige Champion-Jockey Egon Czaplewski, dessen 1398 Siege einen besonderen Platz im „Club 1000“ eroberten. Später prägten erstklassige Reiter wie Klaus Otto, Wilfried Flüshöh, Alex Mirus, Klaus Neuhaus, Martin Rölke, Lutz Pyritz und im Hindernissport Wolfgang Thom, Jürgen Szydzik und Christian Zschache das Geschehen.

Erinnert sei natürlich auch an Trainer von Format. Zu den Männern der ersten Stunde gehörte vor allem Pan Horalek, dessen Lehrling Hein Bollow mit fast 98 Jahren gerade hier war. Viele Jahre beherrschten Trainer wie Richard Kortum, Ewald Schneck, Willi Frommann, Christian Hennig, Eckhart Gröschel, Rudi Lehmann, Walter Genz und Heinz Schäfke mit ihren Pferden die Hoppegartener Szene. Nach dem unvergessenen Birkhahn (bis 1951) sorgten Pace und Faktotum als erste, noch aus der alten Zucht stammende Spitzenpferde Mitte der 1950er-Jahre für Furore. Großes Können besaßen auch die Import-Stuten Arroganz und Hortensia, der eiserne Marino, der bildschöne Carolus, Aveiro, Baba, Golo, Burleske, Tauchsport und Antrieb.

Das letzte in Hoppegarten die Massen elektrisierende Pferd war der Schimmel Gidron, der beim Internationalen Meeting 1979 in einem mitreißenden Finish dem polnischen Hengst Czubaryk nur knapp unterlag. Und dieser lieferte wenig später in Köln als Zweiter im Preis von Europa hinter dem von Lutz Mäder gerittenen Nebos eine starke Leistung ab.

Gidron war das letzte herausragende Pferd des DDR-Rennsports. Dann nahm das Leistungsniveau immer mehr ab, da Unterstützung der Vollblutzucht ausblieb. Man weiß um die wirtschaftlichen Probleme zu Beginn der 1980er-Jahre. Ohne ständige genetische Ergänzung und Verbesserung der Zuchtbasis kann keine Population auf Dauer erfolgreich bestehen, noch dazu eine so kleine von 320 Stuten wie in der DDR.