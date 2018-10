370 begeisterte Frauen

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Von den Bänken riss das Männerballett des Nauener Karnevals Clubs „Blau-Weiß“ die rund 370 Frauen, die zur Ladies Night in den Hellweg-Baumarkt nach Falkensee gekommen waren - ein neuer Teilnehmerrekord. Es war der dritte Auftritt der Nauener in der siebten Auflage der Ladies Night. Auch wenn der Spaß bei so einer Damenrunde nie zu kurz kommt, gekommen waren doch alle um sich in dem ein oder anderen Handwerk auszuprobieren oder etwas dazu zu lernen. Das Angebot war vielfältig, wird stetig erweitert oder den Wünschen der Frauen angepasst: vom Umtopfen über Wandgestaltung bis zu Holzbearbeitung, Laminatverlegen oder Sanitärinstallation und Fliesenlegen war die Auswahl groß. Die Veranstaltung kommt so gut an, dass viele Frauen immer wieder dabei sind - mindestens eine Teilnehmerin war bereits das siebte Mal im Baumarkt.