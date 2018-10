Von heute auf morgen Lehrer

Ulrich Thiessen

Müncheberg (MOZ) Immer mehr Seiteneinsteiger unterrichten an Brandenburgs Schulen. Ehemalige Handwerker, Fitnesstrainer oder Ingenieure stehen vor Schülern und müssen Wissen vermitteln. Jede zehnte Lehrkraft hat nicht die geforderten Uni-Abschlüsse. Wie werden sie trotzdem für den Unterricht fit gemacht?

Die Sonne strahlt in die Klassenzimmer der Oberschule von Müncheberg. Im dritten Stock sitzen knapp zwanzig Erwachsene im Kreis und spielen. „Zwei Wahrheiten und eine Lüge“, lautet eines davon. Später das Atome-Spiel. Dabei bewegen sie sich zu leiser Musik durch den Raum und bilden, wenn diese abbricht, mit ihren jeweiligen Nachbarn Gruppen (Moleküle), um vorgegebene Themen zu diskutieren. Anschließend wird beraten, wie sich solche Spiele in welchen Unterricht einbeziehen lassen.

„Mit gestandenen Lehrern könnte man das gar nicht machen. Die würden sich nicht darauf einlassen“, sagt Schulrätin Jana Winkler und lobt den Eifer der Teilnehmer. Sie organisiert die Seminare für den Schulamtsbezirk Ostbrandenburg. In diesem Schuljahr sind es zwischen Eisenhüttenstadt und Prenzlau zwölf Gruppen mit 251 Teilnehmern.

Seit August ist eine Qualifizierung Pflicht. In den Jahren zuvor war das nicht der Fall. Neben den berufsbegleitenden Seminaren gibt es ab November zwei vierteljährliche Kurse für Seiteneinsteiger, die erst qualifiziert werden, bevor sie vor die Klassen treten. „Wir brauchen beide Formen“, sagt Jana Winkler und verweist darauf, dass das ganze Jahr über neues Personal gesucht und eingestellt wird.

Zurück zum Seminar: Geleitet von den gestandenen Pädagoginnen Heidrun Dybek und Birgit Siebert diskutieren die Kursteilnehmer, wie man etwas vermittelt, wie man Begriffe erklärt, Schüler zu Lösungen führt und natürlich deren Persönlichkeit stärkt. Zurzeit wird gelernt, wie man eine Unterrichtsstunde vorbereitet und wie sie aufgebaut werden soll. Schwierigere Fragen wie der Umgang mit Problemschülern werden erst im Frühjahr folgen.

Enrico Scholz steht seit vergangenem Dezember in Müncheberg vor den Klassen. Er unterrichtet Physik und Mathe. Der 36-jährige Wirtschaftsingenieur hatte eine Immobilienfirma aufgebaut. Irgendwann, so berichtet er, waren die Siebentagewochen mit Anrufen rund um die Uhr nur noch Stress. Von Lehrern im Freundeskreis erfuhr er, dass Seiteneinsteiger gesucht werden. Er bewarb sich und war von heute auf morgen Lehrkraft.

Zwei Tage hospitierte er bei dem ausscheidenden Physiklehrer, dann stand er allein vor Schülern. „Den Lehrplan kann man aus dem Internet ziehen“, sagt Scholz. Bis zu den Winterferien saß er jeden Abend bis in die Nacht und bereitete Stunden vor. Ende des Schuljahres machte er mit seinen älteren Schülern einen Kurs in Lebenshilfe: Wie liest man eine Gasrechnung, was kostet ein Auto neben dem Anschaffungspreis, wie kalkuliere ich den Bau einer Gartenhütte oder wie berechne ich die Einrichtung einer Wohnung.

Es sind solche Erfahrungen aus dem „richtigen“ Leben, die Seiteneinsteiger zu einer Bereicherung machen können, heißt es seit Jahren. Die Zahl der Seiteneinsteiger nimmt dabei ständig zu, da alle Bundesländer um die zu wenigen ausgebildeten Pädagogen konkurrieren.

In Brandenburg sind von 20 200 Lehrern bereits 2100 Seiteneinsteiger. Allein für das Schuljahr 2018/19 wurden 682 eingestellt. Zahlen, wie viele Neulehrer in den vergangenen Jahren wieder abgesprungen sind, hat das Bildungsministerium nicht.

Auch die Zukunft von Enrico Scholz ist nicht sicher. Wenn seine zweijährige Befristung ausläuft, muss er sich auf eine (wahrscheinlich seine jetzige) Stelle bewerben. Kommt ein höher qualifizierter Absolvent, hat dieser Vorrang. Nach dem Seminar und der Entfristung gibt es Möglichkeiten, über mehrere Jahre Lehramt zu studieren, eventuell auch noch ein weiteres Unterrichtsfach. Bis dahin werden es wohl nur wenige schaffen, ahnt Schulrätin Winkler.

Die Gewerkschaften warnen schon heute, dass es dann in den Lehrerzimmern Lehrer in unterschiedlichen Gehaltsklassen geben wird – Konflikte sind vorprogrammiert. Ganz zu schweigen davon, dass Mitte des nächsten Jahrzehnts der Einstellungsbedarf sinkt und die Zahl der Lehramtsstudenten gerade hochgefahren wird.

Während Enrico Scholz von seinem Werdegang berichtet, sind nicht alle im Seminar so freimütig. Sie stehen zu ihrem neuen Job und ihren früheren Berufen, sagen einige. Aber die Schulleiter wollen das Thema Seiteneinsteiger nicht an die große Glocke hängen. Die Neuen werden als Lehrkraft den Schülern und Eltern vorgestellt, und ohne Nachfragen wird nicht viel mehr zu ihnen gesagt. Die Wertschätzung der Eltern gegen Lehrer sei ohnehin nicht immer groß, heißt es. Jana Winkler rühmt dagegen das Engagement der Seiteneinsteiger. Wenn sie die entsprechende Unterstützung der Lehrerkollegen erhalten, können sie eine Bereicherung sein und gute Pädagogen werden.

Im Seminar sind viele Berufe vertreten, bis hin zu einem ehemaligen Handwerker. Er unterrichtet seit dem Frühjahr das Fach WAT (Wirtschaft, Arbeit, Technik), das auch auf das spätere Berufsleben vorbereiten soll. Seine größte Herausforderung, so schildert er, ist es Schüler zu motivieren. Vor allem diejenigen, die auf nichts Bock haben und schulterzuckend von ihrer Hartz-IV-Zukunft reden, wenn er mit ihnen Bewerbungsschreiben üben will. Für den 50-Jährigen heißt es erst einmal durchhalten und hoffen, dass das Seminar auch auf solche Fragen Antworten liefert.