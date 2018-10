Grünes Licht für Schulausbau

Eckehard Tietschek

Petershagen-Eggersdorf In einer eigens einberufenen Sondersitzung hat die Gemeindevertretung des Doppeldorfs am Donnerstagabend einstimmig die Freigabe des Entwurfs für den Erweiterungsbau am Grundschulstandort Petershagen beschlossen.

Man wolle die Planungsfolge zeitlich vorantreiben und den Bauantrag bereits Anfang November stellen, begründete Bürgermeister Marco Rutter den kurzfristig und nur eine Woche vor der regulären Sitzung der Gemeindevertretung anberaumten Termin.

Die Dringlichkeit ergäbe sich insbesondere aus der rasanten Entwicklung des Bedarfs und aus den absehbaren Verschärfungen von energetischen Vorgaben zum Jahreswechsel, die einen weiteren Kostenanstieg für das Projekt bedeuten würden, hieß es in den Unterlagen für die Gemeindevertretung.

Der neue dreiflügelige Anbau auf dem ehemaligen Bauhofgelände nördlich des vorhandenen Schulgebäudes wird insgesamt 3555 Quadratmeter Nutzfläche umfassen. Der Zweigeschosser wird im Wesentlichen aus 16 Klassenräumen, zwei Fachräumen für den Musik- und Kunstunterricht, elf Horträumen und einer Mensa mit anschließender Ausgabeküche bestehen, so die derzeitigen Vorstellungen. Hinzu kommen einzelne „Clusterbereiche“ sowie eine Schulbücherei, die für das pädagogische Konzept der Schule eine optimale Lernumgebung sichern sollen. Ein Verwaltungsbereich mit Vorbereitungs- und Aufenthaltsräumen soll zudem kurze Dienstwege zwischen Schul- und Hortkollegium sichern.

Vorgesehen ist in den Planungen ebenfalls, dass das Flachdach des neuen Gebäudes begrünt wird. Zudem soll die Zufahrtssituation für das Grundstück verändert werden. Alte Zufahrten werden ebenso wie einige Parkplätze verschwinden, dafür eine neue Zufahrt und neue Stellflächen für Autos geschaffen. Die voraussichtlichen Kosten beziffert der Entwurf mit knapp zwölf Millionen Euro.

Mit der Genehmigungsplanung für das größte Investitionsprojekt des Doppeldorfs kann die Projektplanung nun zügig in Angriff genommen werden und in der Folge der Bauantrag durch die Arbeitsgemeinschaft aus vier beteiligten Planungsbüros erstellt werden, die sich in einem Wettbewerb mit vorgeschaltetem EU-weitem Bewerbungsverfahren durchgesetzt hatten.

„Nicht spannend, aber spektakulär“ sei dieser bedeutsame Beschluss, merkte dazu zum Ende der Sitzung die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Rita Schmidt, an. „Wir hoffen, dass unsere Erwartungen in Erfüllung gehen“, sagte sie, und „die Gemeinde wird sich nicht finanziell überfordern“, fügte sie hinzu.