Bauwoche in den Herbstferien

Norbert Faltin

Nauen In den Sommerferien wurde die erste „Kinderstadt Nauen“ aufgebaut. Die Kinder der Nauener Grundschulen werkelten mit großem Eifer an den drei kleinen Gebäuden, die in der Ferienzeit entstanden. In der ersten Herbstferienwoche vom 22. bis 28. Oktober bieten nun die Sozialarbeiter der Caritas erneut eine „Bauwoche“ in der Kinderstadt an.

Birgit Barthels, Caritas-Beauftragte für die Landkreise Havelland und Oberhavel sucht nach Unterstützern, die helfen wollen, die Kinderstadt Nauen weiterzuentwickeln. „In dieser Ferienwoche wollen wir vor allem Sitzmöbel aus Paletten und ein weiteres Haus errichten. Da wir noch keinen Strom und kein Wasser vor Ort haben, sind wir dringend auf der Suche nach einem Notstromaggregat und einem großen Wasserbehälter“, sagte sie. Auch wolle man gerne einen kleinen Gartenschuppen aufstellen, in dem während der Bauphasen die Materialien lagern können, berichtete Birgit Barthels.

„Für die Zukunft suchen wir Kooperationspartner, die ein Interesse daran haben, das Gelände der Kinderstadt zu beleben und zu nutzen – sei es für Projekttage an den Schulen, für den Schulgartenunterricht oder für ganz eigene Ideen“, so Barthels.

Auch Friederike Harnisch, Nauens Fachbereichsleiterin Bildung und Soziales, schätzt die Arbeit der Caritas und deren Engagement. „Ich freue mich, dass das Projekt der Kinderstadt auch in den Herbstferien fortgeführt wird. Das gemeinsame Bauen und Erschaffen ist für die Kinder nicht nur eine tolle Erfahrung, die Spaß macht, sondern es vermittelt auch Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Kinder im weiteren Leben benötigen und das Selbstbewusstsein stärken“, so die Fachbereichsleiterin.

Wer die Kinderstadt unterstützen möchte, sei es mit Paletten, Brettern, Bodenhülsen, Schrauben, Nägeln, Steinen, Dachpappe, Pinseln etc., der kann sich gerne in der Caritas Dienststelle in der Gartenstraße 29-30 oder unter der 03321/453757 melden. „Interessierte können uns natürlich auch gerne persönlich auf ehrenamtlicher Basis unterstützen“, appellierte die Caritas-Beauftragte.