Friseur und Café eröffnen Ende Oktober

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Ende des Monats eröffnet Diana Bielicke nicht nur ihren neuen Friseursalon im Scheunenviertel. Zum „Scheunenwerk“ genannten Ensemble gehört ein separates Café, das sieben Tage in der Woche geöffnet haben wird.

Dienstag, 30. Oktober, 7 Uhr: Der erste Kunde wird auf einem der zehn Frisierplätze im neuen Salon seine haarigen Wünsche äußern oder einfach sagen: „So wie immer, bitte.“ Friseurmeisterin Diana Bielicke wird zu Kamm und Schere greifen und ihr Handwerk ausüben. Die Gedanken der 45-Jährigen könnten allerdings noch um den Vortag kreisen, an dem sie mit Kunden, Handwerkern und Architekten die Neueröffnung gefeiert haben wird.

Ende 2017 schloss die gastronomische Bauernscheune im historischen Viertel. Diana Bielicke, seit 2005 selbstständig, stand plötzlich vor der Erfüllung ihres Traums, schlug zu, stellte einen Nutzungsänderungsantrag, baute die Scheune aus. Alles musste raus. Vor 20 Jahren wurde letztmals saniert. „Wir haben sogar Stromleitungen neu verlegt“, so die Friseurin. Momentan sind die Maler im Salon am Werk. Die Holztüren wurden am Freitag gestrichen. In den kommenden Wochen folgte der Aufbau der Einrichtung. Elektriker schließen Steckdosen an.

Zeitgleich laufen die letzten Hangriffe im Café, das sich direkt nebenan befindet. „Es sind zwei unterschiedliche Gewerke mit separaten Eingängen und Räumen“, so Diana Bielicke. Anbieten will sie mit ihrer Mutter jeden Tag Kaffee und Kuchen von 11 bis 17 Uhr, die Öffnungszeiten des Friseurs bleiben wie im ehemaligen Salon. Sie will ihr „Scheunenwerk – Friseur und Café“ langsam etablieren. „Eine Winter- und Sommersaison ziehe ich das wie geplant durch. Dann wird sich zeigen, wo wir nachbessern müssen.“

Im Gespräch wirkt Diana Bielicke ruhig und unaufgeregt. Doch die zurückliegenden Monate zerrten an ihrem Nervenkostüm wie ein Kind am Rockzipfel der überlasteten Mutter. Kunden zeigten sich skeptisch, der Scheunenviertelverein äußerte Bedenken, der Nutzungsantrag ließ auf sich warten, der Streit ums behindertengerechte WC wurde nach langer Lösungssuche geklärt – es kommt in die Touristen-Info. „Ich weiß nicht, ob ich es ohne den Rückhalt meiner Familie geschafft hätte“, sagt sie. Auch ihr vierköpfiges Team habe hinter ihr gestanden. Als nächstes will sie dem Scheunenviertelverein beitreten und ihre Scheune einem Musiker zur nächsten Blues-Nacht anbieten. „Ich möchte dabei sein“, sagt sie über ihr neues Geschäftsumfeld.

Ihr aktueller Friseurladen in der Dammstraße 28 bleibt nicht leer. „Eine mobile Friseurin, die ich sehr schätze, wird hier einziehen“, sagt Diana Bielicke.