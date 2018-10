Streit bei den Linken über Großdemo

André Bochow

Berlin (MOZ) Am Dienstag saß Sahra Wagenknecht in Berlin auf einer Bühne und diskutierte. Die Ex-Chefin der Linken, Gesine Lötzsch, fragte nach der von Wagenknecht mitgegründeten Sammlungsbewegung „aufstehen“ und ob denn die Bewegung bei der Demonstration „unteilbar“ am Sonnabend teilnehmen würde. Darauf die linke Bundestagsfraktionschefin: „Wir sind formal nicht dabei.“ Sie fügte aber hinzu, es werde „sicherlich Leute von uns geben, die da hingehen. Ich halte es für absolut richtig, wenn viele Leute gegen Rassismus und Rechtsentwicklung auf die Straße gehen.“ Doch die 49-Jährige beließ es nicht bei diesen Worten. Vielmehr kritisierte sie den Text des Demo-Aufrufes wegen der „Tendenz“, nach der „offene Grenzen für alle schon wieder als die bestimmende Position dargestellt wird“. Wagenknecht sieht deswegen jene ausgegrenzt, die keine Rassisten sind und trotzdem unbegrenzte Migration ablehnen.

Wagenknechts Kritik geht allerdings ziemlich ins Leere. Von „offenen Grenzen für alle“ ist im Aufruftext nicht die Rede. Vielmehr heißt es dort: „Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden.“

Während der linke Ko-Fraktionschef Dietmar Bartsch kein Problem damit hat, dass seine Mitvorsitzende nicht zu einer Demonstration will, zu der die Linkspartei und die Fraktion aufrufen, sind andere Genossen recht aufgebracht. Udo Wolf, Fraktionschef der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, findet es „völlig irreal, was sich Linksfraktion und die Partei bieten lassen“.

Und Stefan Liebich, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, meint, Wagenknecht habe „eine Grenze überschritten“. Auf Twitter legt Liebich nach: „Wenn man als wichtige Politikerin neben der eigenen Partei auch einer Organisation angehört, die teilweise andere Ziele verfolgt, muss man sich im Konfliktfall eben entscheiden, wo man hingehört.“

Aber auch bei „aufstehen“ herrscht Uneinigkeit. Wagenknechts Mitstreiter Fabio De Masi wirbt auf der Facebookseite der Bewegung offen für die Demo „Ich bin am Samstag bei ‚unteilbar‘ auf der Straße“, sagt er. In einem Kommentar zu der Auseinandersetzung heißt es: „Diese Spalterei macht die Linken so kraft- und saftlos. Wann kapiert ihr das mal?“