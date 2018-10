Jürgen Peter bleibt Chef des OFC Eintracht

Steffen Kretschmer

(MOZ) Oranienburg. Jürgen Peter bleibt Vereinsboss des Oranienburger FC Eintracht. Der Unternehmer wurde am Donnerstagabend im Rahmen der Mitgliederversammlung in seinem Amt bestätigt. Dass von den über 400 OFC-ern (gut die Hälfte davon sind Junioren) nur etwas mehr als 30 den Weg zur Tagung fanden, wurde stark kritisiert.

Dennoch konnte der Vorstand gewählt werden. Einstimmig sprachen sich die Anwesenden dafür aus, dass die alte Vereinsspitze fast in kompletter Besetzung auch die neue Amtszeit antreten wird. Jürgen Peter äußerte sich danach zu folgenden Themen:

Erneute Kandidatur

„Ich bin in der glücklichen Situation, dass mir meine Frau die Freiheit gegeben hat, alleine zu entscheiden. Sie hat gesagt, dass sie dazu steht, wenn ich weitermache. Sie kennt das ja auch aus den vielen Jahren und ich bin froh, dass sie mich da nicht alleine lässt und wir auch zu Hause das eine oder andere bereden. Sie kennt den Verein und ist auch schon viele Jahre dabei, wenn sie beispielsweise bei Heimspielen vorne an der Kasse mithilft.“

Eigene Motivation

„Ich habe mich nicht überreden lassen, es weiterhin zu machen. Ich würde das auch nicht tun, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Der Vorsitz ist eine sehr große Verantwortung, und man ist natürlich immer froh, wenn man diese nicht tragen muss. Ich bin aber natürlich stolz und froh, dass nicht nur ich, sondern der gesamte Vorstand einstimmig gewählt wurde. Das zeugt von Vertrauen.“

Sportliche Situation

„Natürlich ist da Stolz dabei, weil es nach der Ära Hans Oertwig, die sehr dominant gewesen ist, auch ein Stück weit Neuland war. Er hat das Zepter im Männerbereich und vor allem in der ersten Mannschaft sehr stark in den Händen gehalten. Das ist geräuschlos ineinander übergegangen und hat, glaube ich, auch noch einmal einen Push gegeben. Die Mannschaft hat ja vorher schon nicht nur unter Hans Oertwig gespielt, sondern auch unter Enis Djerlek. Wir sind sehr breit, aber auch in der Spitze sehr gut aufgestellt. Jetzt kommen die Verletzten zunehmend zurück. Der Tabellenplatz sagt noch gar nichts aus. Wir sind auch noch immer am Anfang der Saison, und es ist auch nicht das erklärte Ziel, die Meisterschaft zu holen. Wir wollen aber natürlich in der Brandenburgliga eine gute Rolle spielen.“

Meisterschaft

„Darum spielen wir ja Fußball. Das ist natürlich kein Ziel, welches wir vorne auf die Fahne schreiben, dass es dieses Jahr passieren soll. Wir wollen aber die Bedingungen schaffen, dass wir entsprechend mitspielen. Wir hatten in der vergangenen Saison zu Beginn ja schon einmal die Gelegenheit, oben mitzuspielen, und hatten dann die großen Verletzungssorgen. Deswegen: Wege gehen nie geradeaus und man wird demütiger mit solchen Zielen. Wir sehen uns aber gut aufgestellt und wollen vorne mitspielen.“

Vorstandsmitglieder

Es gibt mit André Fiedler und Guido Seeber zwei neue Leute im Gremium. Ist es wichtig, dass sie frischen Wind und vielleicht auch neue Meinungen in die Arbeit bringen? „Unbedingt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich den Streit liebe. Wir sind im Vorstand auch nicht immer einer Meinung. Trotzdem kann nur eine Meinung letztlich praktiziert werden. Ich freue mich über den Meinungsaustausch, weil jüngeres, frisches und unverbrauchtes Blut wichtig ist. Es sind zwei Väter von Kindern, die hier viele Jahre gespielt haben und den Verein von außen schon kennen. Wenn sie Ihre Zusage gegeben haben, im Vorstand mitzuarbeiten, ist das auch eine Aussage des Vertrauens.“

Abschied von Leiskau

Ralf Leiskau hat während der Mitgliederversammlung verkündet, nur noch bis zum Saisonende als Technischer Leiter und Stadionsprecher zur Verfügung zu stehen. Ein Problem? „,Leiste’ ist nicht zu ersetzen, ganz klar. Wir müssen daran arbeiten. Ich hoffe, dass Ralf doch weitermacht, weil ich ihn menschlich sehr mag, weil er verlässlich ist und wir über die vielen Jahre Freunde geworden sind. Ich muss aber natürlich auch seine Meinung akzeptieren. Er hat sich schwer getan, wie immer bei solchen Entscheidungen, wenn irgendwann mal Schluss sein muss. Wir haben eine Bundeskanzlerin, die es genauso lange macht, wie wir. Auch sie ist verschlissen, und da muss man sich auch mal den Spiegel vor Augen halten. Vielleicht ist man ja selbst so verschlissen und bekommt es nur nicht so mit. Es müssen daher auch junge Leute ran. Und die sind in unserem Verein auch da, müssen nur vielleicht ein bisschen zur Verantwortung getragen werden.“