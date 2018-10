Vom Pop- zum Schlagerstar

Alexandra Gebhardt

Brandenburg Wer in den Neunzigern begeistern den Backstreet Boys, N*Sync oder Take That gelauscht hat, ist damals auch an einer Boyband nicht vorbei gekommen: Caught in the Act. Sie waren weltweit erfolgreich, verkauften mehr als 20 Millionen Singles und waren mehr als 23 Mal auf dem Cover der Jugendzeitschrift BRAVO abgebildet – bis zur Bandauflösung 1998, nach der es still um die vier Bandmitglieder wurde. Auf dem besten Wege nun das zu schaffen, was einst mit der Gruppe gelang, ist Eloy de Jong, der die Schlagerwelt in den vergangenen Monaten im Eiltempo erobert hat. Sein erstes Soloalbum „Kopf an - Herz aus“, das gerade erst veröffentlicht wurde, hat in den Download-Charts bereits die Spitze erobert, im kommenden Jahr soll nun die erste Tour des Sängers folgen.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Fans dabei erwartet, gab Eloy de Jong bei seinem Auftritt am vergangenen Mittwoch in der Sankt-Annen-Galerie: zackige Rhythmen wechseln mit gefühlvollen Texten, minimalistische Sounds mit flirrendem Pop, der zum Tanzen einlädt – und das alles erstmals in Deutsch, was vor allem bei den Fans gut ankommt. „Ich bin ja schon etwas älter und spreche nicht sehr gut Englisch. Deshalb finde ich es toll, dass immer mehr junge Musiker den Weg in den deutschen Pop finden“, freute sich etwa Hildegard Menze, die schon eine halbe Stunde vor Beginn des Auftrittes gekommen war, um sich einen Platz mit guter Sicht auf den beliebten Sänger zu sichern. Und das war auch gut so, denn noch während der gut halbstündigen Show bildet sich eine wahre Menschentraube um den gebürtigen Holländer, der mit viel Witz und Charme begeistert.

Aus dem Konzept bringen können ihn dabei auch die vielen Autogrammwünsche an diesem Tag nicht. Immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht erfüllt er jeden Foto- und Selfie-Wunsch, verteilt die signierten CD-Cover und sorgt bei vielen noch auf dem Nachhauseweg für einen nicht enden wollenden Ohrwurm.