Der zweigeteilte Söder

Patrick Guyton

München Im Wahlkampf gab sich Bayerns Ministerpräsident zuerst krawallig, dann schaltete er um auf verständnisvollen Landesvater. Dass die CSU in Berlin mitregiert, versuchte er auszublenden.

Kloster Andechs, der heilige Berg. Tradition, Glaube und viel Bier. Kaum ein anderer Ort steht so für den Mythos Bayern wie dieser Hügel mit seiner Klosterkirche, wohin Tag für Tag Hunderte, ja Tausende pilgern und es sich schmecken lassen. Es könnte ein triumphaler Auftritt werden für Markus Söder an diesem Ort, im Andechser Kloster­gasthof, eine Demonstration bayerischer CSU-Stärke.

Doch der Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten redet eher gedämpft. Er spricht ruhiger, als man es von ihm gewohnt ist, er versucht, Emotion in seine Stimme zu legen. „Vertrauen Sie darauf, dass der Freistaat Bayern weiß, was er tut“, sagt er zu den rund 300 Besuchern der Wahlkampfveranstaltung. „Wir garantieren, uns alle Mühe zu geben.“ Da redet der hochgewachsene, 51 Jahre alte Mann, den man als scharfen Polarisierer kennt – auch als Rabauken – jetzt mit ausgeschaltetem Angriffsmodus.

Söder, seit sieben Monaten bayerischer Ministerpräsident, kämpft um sein Amt, und er muss darum kämpfen. Auf 35 und weniger Prozentpunkten steht die CSU in den Umfragen, die bisherige absolute Mehrheit im Landtag scheint definitiv dahin. Im Freistaat ist die Atmosphäre flirrend. Eine halbe Stunde spricht Söder in Andechs. Er beginnt mit einer Beschwörungsformel: „In Deutschland ist Bayern das Rückgrat, in Bayern ist es die CSU.“ Schnell geht es durch die von ihm eingeführten Segnungen: 4000 neue Lehrerstellen, das Familiengeld für die Eltern kleiner Kinder, das Landespflegegeld – „sowas gibt es nur in Bayern“.

Sein Ziel in diesen letzten Wochen war es, den Freistaat von der Bundespolitik und vom häufig als katastrophal wahrgenommenen Auftreten Horst Seehofers abzukoppeln, dem Bundesinnenminister und CSU-Vorsitzenden. Im Bayerischen Rundfunk, wo er sich jüngst 100 Zuschauern stellte, meinte Söder: „Am Sonntag findet keine Bundestagswahl statt.“ Und dass es fatal wäre, wegen Berlin die CSU in Bayern abzustrafen.

Seit seinem Amtsantritt in der Münchner Staatskanzlei im März hat man zwei verschiedene Ausgaben von Markus Söder erlebt. Die ersten drei Monate legte er ungestüm, arbeitswütig und ziemlich auf rechts gebürstet los. Er peitschte den Kreuzerlass durch und verstörte damit manchen. Er schüttete finanzielle Wohltaten über ganz Bayern aus. Er gab den Hardliner bei innerer Sicherheit und Asyl. So stampfte er die eigene bayerische Grenzpolizei, das Landesamt für Asyl und die Flüchtlings-Ankerzentren aus dem Boden.

Mit Horst Seehofer war sich Söder maximal noch einig über den harten Kurs in der Flüchtlingspolitik. Es kamen die Konfrontation mit Angela Merkel wegen Zurückweisungen an der Grenze und der Beinah-Rücktritt des Parteichefs. Die Umfragewerte gingen von 40 Prozent kontinuierlich nach unten.

Da ersetzte er den ersten Markus Söder durch den zweiten. Dieser gibt sich als verständnisvoller Landesvater. Über Flüchtlinge spricht er nicht oder ziemlich mild. In Andechs klingt das dann so: „Wir Bayern haben uns nach 2015 echt human gezeigt.“ Gut integrierte Flüchtlinge sollten „beste Startchancen haben“. Immer mehr zeige sich, „dass die Richtigen bleiben und die Richtigen gehen müssen“.

Dafür ist in Söder aber ein immenser Zorn auf die AfD erwacht, welche er zuvor nur ignoriert hatte. Seit den Chemnitz-Ereignissen sehe man deren „eigentlichen Plan“, wettert er auf dem heiligen Berg. Die AfD marschiere „Seit an Seit mit Pegida, Neonazis und Hooligans“. Sie wolle „bewaffnete Bürgerwehren gründen mit Patrouillen auf den Straßen“.

Es wäre schon ein Zynismus der Geschichte, wenn gerade Markus Söder, der seit vielen Jahren angestrebt hat, bayerischer Ministerpräsident zu werden, natürlich mit CSU-Mehrheit, nun zum Nachlassverwalter der einst absoluten Dauer-Regierungspartei würde – gerade wenn er aufsteigt, geht es bergab. Im Wahlkampf muss Söder vieles hinnehmen und ein freundliches Gesicht aufsetzen. In der BR-Sendung hört er sich Dauer-Klagen von Lehrern mit sicherem Arbeitsplatz an und zeigt Verständnis. Obwohl er ihnen viel lieber sagen würde, sie sollten sich nicht so haben.

Die Inszenierung seiner Person und seine Vorstellung davon, wie man Politik macht, scheinen nicht mehr zu funktionieren. Eine seiner Pressemitarbeiterinnen ist immer um ihn herum, macht Fotos mit dem Handy, um die sozialen Netzwerke Twitter und Facebook zu bedienen. Die Umfragen lösen Panik in der Partei aus, doch er muss weiterhin wirken wie der freundlich-zupackende Ministerpräsident, der alles im Griff hat. „Die Welt liebt uns Bayern eigentlich“, schmeichelt er dem Publikum in Andechs. Am Ende ruft er: „Für ein starkes Bayern.“ Der Applaus ist freundlich, aber nicht rasend. Dann werden Leberkäs Brezn und Bier aus der Klosterbrauerei gereicht.