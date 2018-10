Landkreis lässt Autos zählen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Seit ein paar Tagen fallen Autofahrern in der Region immer wieder kleine Kameras an den Straßen auf. Diese wurden im Auftrag des Landkreises Oder-Spree zum Zweck einer Verkehrszählung angebracht. Die Maßnahme geht noch bis Freitag.

Huch, was war das? Eine Kamera an einem Verkehrsschild? Etliche Autofahrer dürften sich in den vergangenen Tagen über die Gerätschaften gewundert haben. Sie sind unter anderem zwischen dem Ortsausgang Eisenhüttenstadt und dem Kreisel auf der B112 zu finden, auch am Ortsausgang Rießen wurden sie auf einer Verkehrsinsel angebracht. „Ich dachte im ersten Moment, das hat etwas mit der Maut zu tun“, meint eine Postfrau, die kurz hinter einer solchen Kamera anhalten musste, um Briefe zuzustellen.

„Zählung“ heißt es auf einem Schild unter der Kamera-Apparatur bei Rießen. Ein Anruf bei der Straßenmeisterei Eisenhüttenstadt des Landesbetriebes Straßenwesen bringt Aufklärung. Der Landesbetrieb habe damit nichts zu tun. Verantwortlich sei die Cichon Automatisierungstechnik GmbH, heißt es von dort. Die hat ihren Sitz in Pfinztal (Baden-Württemberg) und ist unter dem Namen www.cat-traffic.de im Internet zu finden.

„Es handelt sich um eine Verkehrsmessung“, erklärt ein Unternehmensmitarbeiter von dort am Freitagnachmittag. Auftraggeber sei der Landkreis Oder-Spree. Die Kameras würden die Fahrzeuge zählen, Kennzeichen würden nicht gespeichert, versichert der Mitarbeiter. Insgesamt 30 Stück wurden an verschiedensten Straßen im Gebiet des Landkreises angebracht, zehn bis 15 davon seien immer aktiv. Die Maßnahme würde noch bis Ende der kommenden Woche andauern. Am kommenden Freitag sollen die Kameras dann abgebaut werden.

Eine professionelle Verkehrsanalyse setze eine hohe Genauigkeit der Messdaten voraus, heißt es auf der Internetseite von Cat Traffic. „Oftmals lassen sich nur über einen längeren Zeitraum aussagekräftige Daten ermitteln. Bei Verkehrserhebungen an einzelnen Tagen besteht grundsätzlich die Gefahr, dass die Ergebnisse durch kurzfristige Ereignisse verfälscht werden und somit auch Zukunftsprognosen an Aussagekraft verlieren.“ Für noch mehr Details zu der aktuellen Messung in Oder-Spree verweist die Cichon Automatisierungstechnik GmbH an die Kreisverwaltung in Beeskow, doch dort ist am späten Nachmittag nur noch der Wachschutz erreichbar.

Doch auch sonst tut sich einiges auf den Straßen zwischen Neuzelle, Eisenhüttenstadt, Müllrose und Beeskow. Einige werden bereits winterfest gemacht. Beispielsweise auf der Strecke zwischen Schernsdorf und Müllrose waren am Freitag teilweise nur 50.km/h erlaubt. Der Grund? Eine Firma besserte kleine Straßenschäden aus. Wer vorbeifuhr, hatte den Geruch von Teer in der Nase. „Das ist eine Maßnahme gegen Einzelrisse“, erklärt Straßenmeister Danny Knedler. Mit der flüssigen Masse würden diese Risse abgedichtet, sodass sich dort kein Wasser ansammeln kann, was dann in frostigen Zeiten gefriert und die Straßendecke sprengt. Prävention also. Auch auf anderen Straßen waren die Bauleute bereits zugange. Zudem wird laut Danny Knedler im Bereich einiger Bundesstraßen derzeit auch gemäht. Noch spielt das Wetter dafür mit.