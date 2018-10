Sturm dellt Welt

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Sonnenallee pflügen die Autos radtief durchs Wasser. Eine Frau stakst über eine überflutete Kreuzung und taucht plötzlich bis zu den Schultern ab. Sie ist in einen Gully gefallen. Über U-Bahn-Treppen schießen Sturzbäche. 29. Juni 2017. Ausnahmezustand in Berlin.

Amerikaner zucken wahrscheinlich nur die Schultern angesichts dieser Berliner Katastrophe. Hurrikan Michael hat gerade Regenströme auf Florida herabstürzen lassen und Meter hohe Sturmfluten vor sich hergetrieben. Da geht selbst die Erde in die Knie. Das haben Chris Millliner und Kollegen von der Weltraumagentur Nasa berechnet. Sie wollten wissen, unter welchen Massen von Wasser Hurrikans Landstriche begraben. Als im vergangenen Jahr Harvey über die amerikanische Golfküste herfiel, haben sie mit Funksignalen von Satelliten und mehr als 200 Bodenstationen die Wassermassen zumindest grob vermessen. Herausgekommen ist die unvorstellbare Menge von rund 95 Kubikkilometern Wasser. Das ist beinahe zwei Mal der Bodensee. Wenn solche Massen herabstürzen, dann gibt die Erde nach. Um bis zu zwei Zentimeter hat Harvey die Erdkruste eingedellt. Die Kruste selbst ist zwar hart, aber sie schwimmt auf einem zähflüssigen Gesteinsbrei. Das Ganze ist also flexibel. Die Wassermassen dellen die Erdoberfläche ein – wie ein Mensch, der sich auf eine Matratze legt. Bei einer Matratze sind zwei Zentimeter nicht so viel – bei der Erdkruste schon. Das ist mehr als der Himalaya im Jahr durch Bewegung der Erdplatten ausbeult – etwas über einen Zentimeter. Das hat auch Milliner verblüfft. Allerdings geht es der Kruste wie der Matratze – ist die Belastung weg, dellt sie sich wieder aus. Das dauerte nach Harvey etwa fünf Wochen, dann war das meiste Wasser weg. Etwa 60 Prozent floss bereits in den ersten sieben Tagen ins Meer ab. Ungefähr zehn Prozent sind verdunstet. Und die übrigen 30 Prozent versumpften zunächst das Land, um allmählich zu versickern oder zu verdunsten.

Nun sind Milliners Zahlen beeindruckend. Wer erwartet schon, dass ein Sturm derart die Welt dellt. Aber die Forschung hat einen tieferen Sinn. Die Wissenschaftler wollen wissen, wie Küsten-Bewohner künftig mit den Michaels und Harveys klarkommen können. Was passiert mit dem Wasser nach dem Hurrikan? Wie und wohin fließt es ab? Welche Gegenden sind besonders gefährdet? In Zukunft, befürchten Klimaforscher, könnten Stürme in einer wärmeren Welt öfter heftig ausfallen. Sie lassen sich nicht stoppen. Also hilft nur, Siedlungen wasserfest zu machen. In den USA entdecken Planer gerade den Straßengraben neu. Die Chinesen bauen Schwamm-Städte mit viel Grün und Bächen, die sich zum Fluss weiten dürfen bei Flut. Häuser in ihrer Nähe sind auf Erhebungen gebaut.

Auch wir Deutschen müssen uns etwas einfallen lassen nach den Erfahrungen mit Starkregen der vergangenen Jahre. Die Regenwasser-Kanäle in vielen Städten sind alt und nicht konstruiert für moderne Sturzfluten. Sie neu zu bauen, kostet viel Geld und Zeit. Experten schlagen vor, stattdessen mit dem Beton aufzuräumen und Wasser den Weg nach unten frei zu machen. Rasengittersteine verlegen statt Parkplätze zementieren. Wege vom Pflaster befreien. Mehr Wiesen und Parks anlegen. Packen wir´s an: Grüner unsere Städte und Gemeinden.