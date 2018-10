Tiefe Einblicke dank Laser

MOZ

Frankfurt (MOZ) Seit dem 6. August 2012 ist der Marsrover Curiosity auf dem Roten Planeten unterwegs; fotografiert, untersucht Atmosphäre, Bodenbeschaffenheit und Gesteine und hat mittlerweile Hunderttausende spannender Daten an die Erde geschickt – dank modernster Technik. Wenn die Sonde ihren Laser auf ein unbekanntes Objekt richtet, weiß sie in Sekunden, wie das fremde Material beschaffen ist. Das ist keine Magie, sondern nennt sich laserinduzierte Ionisationsspektroskopie. Prof. Christoph Gerhard erforscht an der Technischen Hochschule Wildau Laser- und Plasmatechnik und stellt das Thema in einem Vortrag am 17. Oktober, 18 Uhr, am IHP-Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik vor. Eingeladen haben ihn die „Freunde des IHP“ – der Eintritt ist frei.

Die Marssonde Curiosity (auf deutsch „Neugier“) zeigt, wie das spektakuläre Verfahren den Menschen tiefe Einblicke und die Analyse der chemischen Zusammensetzung unbekannter Proben ermöglicht. Anwendungen liegen aber nicht nur in der Raumfahrt. Von der Materialwissenschaft über Recycling bis hin zur Umweltanalyse ist alles denkbar. „Wir können schadstoffbelastete Böden untersuchen, ohne selbst damit in Kontakt kommen zu müssen“, erklärt Gerhard. „Spannend wird dies beispielsweise, wenn diese Böden ausgerechnet in einem geschützten Nationalpark zu finden sind.“

Christoph Gerhard wird in seinem Vortrag für Laien erklären, wie ohne jegliche Kenntnis des Probenmaterials durch geeignete Modelle und Analysealgorithmen dessen Zusammensetzung ermittelt werden kann. Er zeigt, wie mittels Laserstrahlung künstlich Plasmen erzeugt werden, die anschließend zur Analyse genutzt werden.

Der Wissenschaftler übernahm im September 2017 die Professur für Laser- und Plasmatechnik an der Technischen Hochschule Wildau. Seine Forschungsthemen umfassen Laser-Materie-Wechselwirkungen, Plasma-Oberflächentechnik sowie die Untersuchung feinoptischer Fertigungsprozesse.

Der im Jahr 2000 gegründete Förderverein hat über 80 Mitglieder und unterstützt das IHP-Leibniz-Instituts bei der Realisierung seiner Ziele. Er setzt sich zudem für den Ausbau der Region als Standort für Hochtechnologien und für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft ein. Auch die Unterstützung der Ausbildung von jungen Nachwuchsforschern spielt eine wichtige Rolle in der Vereinsarbeit.