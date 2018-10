Von Cox Orange bis Goldparmäne

Pomologin Urte Delft aus Berenthin bei Kyritz an ihrem Beratungsstand am Kulturhaus Kruge. Die Besucher bringen ihr Äpfel vorbei, deren Sorte sie dann bestimmt. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Kruge (MOZ) Die Pomologin Urte Delft hat am Freitagnachmittag vor dem Kulturhaus Kruge Äpfel bestimmt. Bürger aus Kruge und Umgebung informierten sich, welche Apfelsorten in ihren Gärten wachsen.

Sie heißen Gelber Richard, Kaiser Wilhelm oder Goldparmäne ­– alte Apfelsorten, die in vielen Gärten gedeihen. Die Besitzer der Bäume essen sie, verschenken sie, backen Kuchen oder mosten sie. Welche Sorte sie da verarbeiten, wissen die wenigsten. Die Kruger machten sich am Freitagnachmittag auf den Weg zum Kulturhaus. Dort wartete Urte Delft aus Barenthin in der Prignitz, die in Eberswalde Landschaftsnutzung und Naturschutz studiert hat und seit nunmehr sechs oder sieben Jahren durchs Land zieht, um Äpfel zu bestimmen und Baumschnittseminare zu geben. Eingeladen hat sie die Krugerin Susanne Altvater, die Urte Delft vom Studium her kennt.

Die Kruge standen mit Äpfeln in Körben, in Schüssel und Tüten Schlange Doris Schröder brachte eine Auswahl aus ihrem Garten mit. Allerdings habe ihr Mann schon abgemostel, so dass sie nicht mehr so viele Äpfel hatte „Alles deutet auf einen Rheinischen Bohnapfel hin“, sagte Urte Delft. Die Pomologin bestimmt die Sorten nach dem Aussehen, schneidet sie auf, schaut sich den Apfelkelch, den Stiel und die Kerne genauer an. Gleichzeitig hat sie Bestimmungsbücher dabei und eine ganzes Album voller unterschiedlicher Kerne.

Um eine Sorte ganz sicher bestimmen zu können, benötige sie vier bis fünf Früchte. „Ist ein Wurm oder Laus drin, verändern sich Aussehen und Geschmack“, erläuterte sie. Doris Schröder stellte sie auf die Probe und zeigt ihr einen roten Apfel. Sie hätten den Baum vergangenes Jahr in einer Hamburger Gärtnerei gekauft, die nur mit alten Sorten handele, berichtete sie. Von den sechs geernteten Früchten, habe sie nur noch noch einen übrig. „Der schmeckt nach nichts“, urteilte Urte Delft. Sie erkannte daher den Purpurroten Cousinot nicht. Unter dieser Bezeichnung hatten die Schröders den Baum gekauft. „Das ist ein Cox Orange“, sagte sie dagegen wie aus der Pistole geschossen zu Siggrid Reuß, die die Gastronomie im Kulturhaus betreibt, und Äpfel aus ihren Hausgarten in Neugersdorf mitgebracht hatte. Wenn sich Urte Delft unsicher ist, nimmt sie die Äpfel mit und berät sich mit Kollegen. Die typischen Sorten im Oderbruch seien Alkmene, Carola und Aurelia, die von der Müncheberger Obstversuchsanstalt verteilt werden

„Wir laden zweimal im Jahr zu Veranstaltungen ein, in denen es um Äpfel geht“, sagte Susanne Altvater. Im Herbst werden Äpfel bestimmt, im Frühjahr geht es um Baumschnitt. Die Krugerein hatte die Idee zu dem Apfelbaumpatenschaften für die Apfelallee, die lange Jahre ihrem Namen kaum mehr Ehre machte, weil dort nur wenige Apfelbäume standen. Dies hat sich inzwischen geändert. Als Partner fand sie die an der Apfelallee gelegene Kita „Kruger Spatzen“. Mit den Kindern werde sie jetzt Zettel entwerfen, um die Bäume zu beschriften, Gepflanzt worden seien alte Sorten.

Die Pomologin Urte Delft ist am heutigen Sonnabend, 9 bis 16 Uhr, bei den Hoffnungstaler Werkstätten, Sydower Feld 1, in Biesenthal.