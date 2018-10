Müllroser Beirat ist wieder komplett

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der Beirat „Schöner unsere Stadt Müllrose“ ist wieder komplett. Am Dienstag hatte die Stadtverordnetenversammlung Karin Woite, Ingrid Gerth und Marianne Dietrich als neue Mitglieder berufen. Am Mittwoch hat der achtköpfige Beirat einen neuen Vorstand gewählt. Zur Vorstandsvorsitzenden wurde Ute Meine gewählt, zur Stellvertreterin Marianne Dietrich und zur Schriftführerin Petra Haynk.

Wie Ute Meine informierte, wird sich der Beirat jetzt mit den Partnern wie regionalen Gartenbaubetrieben und dem Bauhof treffen. „Wir wollen uns vorstellen und die nächsten Projekte absprechen.“ Bewährte Projekte würden fortgeführt. So wird es 2019 sowohl einen Blumen-, Pflanzen- und Gehölzemarkt geben, vom 9. Mai bis zum 11. Mai, als auch einen Frühjahrsputz. Auch ein Wettbewerb „Unsere Stadt soll schöner werden“ werde durchgeführt – in etwas anderer Form als bisher.

Die Neuwahl des Vorstandes war notwendig geworden, weil in diesem Jahr mehrere Beiratsmitglieder den Beirat verlassen hatten, darunter der Initiator des Beirats und langjährige Vorstandsvorsitzende Siegfried Schulz. Grund dafür war das unbeherrschte Verhalten des Bürgermeisters Detlef Meine während diverser Sitzungen, zuletzt im Januar. Der Bürgermeister „hat in der Sitzung die Ehrenamtler des Beirates heftig beschimpft und lauthals deren Arbeit in Frage gestellt und erklärt, den Beirat brauche in Müllrose niemand“, hatte der Stadtverordnete Thomas Kühl gegenüber der MOZ bestätigt. Detlef Meine habe dem Beirat gegenüber erklärt: „Im Prinzip brauche ich euch gar nicht“, hatte Siegfried Schulz berichtet. Detlef Meine sei cholerisch aufgetreten, habe rumgeschrien und Ideen, die ihm nicht passten, abgewürgt.

Angesichts dieser Vorgeschichte hat die Stadtverordnete Angelika Peter (SPD) am Dienstagabend in der SVV gesagt: „Dann empfehle ich dem Bürgermeister, dass er ein Päckchen Kreide frisst, bevor morgen der Beirat tagt.“ Worauf Detlef Meine entgegnete: „Ich verbitte mir solche Bemerkungen!“