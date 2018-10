Wenn Mathe wie Musik klingt

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Schüler des Louise-Henriette-Gymnasiums lasen Drittklässlern der Waldschule am Freitag die Geschichte „Am Tag, als Saida zu uns kam“ vor. Die Grundschüler saßen auf orientalisch gemusterten Decken, hörten Musik und sahen die fantasievollen Illustrationen zur poetisch geschriebenen Geschichte, in der sich ein deutsches und ein marokkanisches Mädchen treffen, sich und die Sprache der jeweils anderen kennenlernen. Rand Aboualjadayel, Gymnasiastin aus Syrien, sprach die arabischen Wörter. Die Waldschüler freuten sich über die arabischen Schriftzeichen: „Das sieht aus wie ein Insekt.“ Und das arabische Wort für Mathe klinge wie Musik.

Die AG „LHG für Toleranz“ wolle sich nicht nur in einer einzigen Woche, sondern das ganze Schuljahr über mit dem Thema Vielfalt beschäftigen, sagte Lehrerin Juliane Reinert. Eine ganze Reihe sei dazu geplant. Der Kreisjugendring fördert die Idee der AG, die im vergangenen Schuljahr einen Projektplan entwarf. Daran beteiligt sind Rebekka Ahl, Paula Schelenz, Jannica Rühle, Jelena Scharf, Johannes Hader, Maximilian Rothe und Rand Aboualjadayel. Das Motto der Veranstaltungsreihe lautet, „weil wir sind wie die Finger einer Hand: jeder verschieden und doch eins“. In der Waldschule, der Partnerschule des LHG, ging es am Freitag los.

Damit aus Sprachen nicht Barrieren werden, sollen die Kinder die Vielfalt der Welt und ihrer Sprachen entdecken – auch deshalb, weil an der Waldschule schwerpunktmäßig Kinder, die aus anderen Ländern kommen, unterrichtet werden.(kd)