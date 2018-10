„Wald- und Strandbänke”

Simone Weber

Ferchesar Seit kurzem können abgehärtete Schwimmer in der Dranseschlucht am Hohennauener-Ferchesarer Seesowie Wanderer und Radfahrer in diesem Bereich zwischen Semlin und Ferchesar den wundervollen Ausblick aufs Gewässer von insgesamt sechs neuen, sehr kreativ gestalteten Rastbänken aus genießen. Die Gemeinde Stechow-Ferchesar hat sie aufstellen lassen.

Vier Bänke im Bereich des Waldes oberhalb des Sees wurden zur Hälfte durch Mittel der Tourismusförderung des Landkreises in Höhe von insgesamt 925 Euro gefördert. „Hier führt einerseits der See-Rundweg, aber auch der Havel-Elbe-Wanderweg entlang“, sagt Jessika Hupke, Mitarbeiterin des Landkreises, Sachgebiet Tourismus. Die andere Hälfte sowie die zwei neuen Bänke direkt am Seeufer finanzierte die Gemeinde. „Die noch vorhandenen, aus DDR-Zeiten stammenden, Bänke mit Betonkorpus und Holzbohlen als Sitzfläche waren so stark abgenutzt und verrottet, dass es sich nicht lohnte, diese zu sanieren“, so Amtsdirektorin Ilka Lenke. „So entschieden wir uns im Amtsausschuss neue Bänke auszuschreiben.“

Diese Ausschreibung gewann der Nennhausener Jörg Richter. „Ich fertige meine Bänke und Plastiken aus langlebigem Eichen- und Robinienholz – grob mit der Kreissäge, und die Feinarbeiten werden geschliffen“, erzählt der Holzbildhauer. „Dabei mag ich den Freiraum bei der jeweiligen Umsetzung der Ideen.“

Diesen Freiraum hatte Jörg Richter auch in Ferchesar. Die Ausschreibung gab lediglich eine „kreative“ und langlebige Gestaltung von Rastbänken vor. Zudem sollten sie fest im Boden verankert werden können. So entstanden zwei rötliche Bänke mit integrierten Motiven des Waldes – Wichtel und Pilze und zwei mit Wikinger-Motiven oberhalb des Sees. Eine der zwei Bänke am See greift das Thema Wasser auf. Figürliche Details zweier Oktopusse sind dort erkennen und ein Fischkopf. Bei der zweiten Bank gab die Form des verwendeten Holzes die gewundenen Schlangen vor.

„Die Bänke sind einfach eine tolle Idee. Die Figuren sind so fantasievoll und kreativ umgesetzt. Am liebsten mag ich den Wichtel der Waldbank”, so der Rathenower Dietrich Einhorn, der sich mit seiner Frau Uta auf dieser Bank niederließ.