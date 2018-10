Simone Weber

Rathenow Der öffentliche, frei zugängliche Freizeitplatz in der Bergstraße zwischen Weinberg-Grundschule und Jugendclub „Oase“ wächst und nimmt immer mehr Gestalt an. Jetzt konnte ein neues Sport- und Spielgerät übergeben werden. Dessen Aufstellung erfolgte bereits, mit unterstützenden Bauleistungen durch den Bauhof der Stadt, im Frühjahr 2018. Aber es fehlte noch die TÜV-Abnahme. Nach der Aufschüttung von Sand als Untergrund stand noch die Forderung der Einzäunung des Freizeitplatzes gegenüber dem sonstigen Straßenraum aus.

Nach Erfüllung der Auflagen kann das Sportgerät nun genutzt werden. Mit Hilfe kurzer Anleitungen, die über einen am Sportgerät angebrachten QR-Code mit dem Smartphone runterladbar sind, kann man fünf einfache, aber wirksame Übungen wie Klimmzüge oder Liegestütze daran machen. Sie dienen zur Stärkung vor allem der Oberkörpermuskulatur. Das Fitnessgerät ist für Jungen wie Mädchen geeignet und kann natürlich auch einfach nur als Kletter- und Spielgerät genutzt werden.

Die Arbeitsgruppe „Outdoorfitness“ schlug die Aufstellung von Sport- und Freizeitgeräten auf Freiflächen der Stadt vor. Sie hatte sich 2015 beim ersten Jugendrat gebildet, der vom Kinder- und Jugendparlament, der Stadt und der Partnerschaft für Demokratie initiiert wurde. „Zur Diskussion standen damals verschiedene Standorte wie an der Bürgel-Schule, am Schwedendamm oder auf dem ehemaligen Reitplatz“, erzählt Teresa Kucharczyk, damals Mitglied des KiJuPa. „Gemeinsam entschieden wir uns dann für die weitere Entwicklung des Freizeitplatzes in der Bergstraße.“ Im Rahmen des Beteiligungsprozesses von Jugendlichen wurden auf einer Fahrt nach Berlin dort existierende Fitnessgeräte begutachtet, getestet und ausgewählt. Nach Klärung der Finanzierung konnte im Herbst 2017 der Bauauftrag ausgelöst werden. Die finanziellen Mittel im Gesamtwert von rund 6.000 Euro stammen von der Ilse-Ottefülling-Stiftung sowie von der Rathenowerin Hildegard Lange.

„Nach dem Abriss der Plattenbauten in der Bergstraße wurden nach einigen Jahren Stadtvillen neu gebaut. Auch für das Grundstück neben dem Jugendclub gab es Interessenten“, schildert Petra Herbrich, damals Jugendkoordinatorin der Stadt. „Aber die Stadt hat das Grundstück nicht zur Bebauung freigegeben, um einen Freizeitplatz hier zu entwickeln“.

Im Sommer 2013 wurde auf dem Freizeitplatz ein Beachvolleyballplatz mit Unterstützung von Bauunternehmen aus der Kreisstadt und mit tatkräftiger Hilfe von den Jugendlichen errichtet. Im Oktober 2014 wurde die drei mal sechs Meter große Wellenbank, ebenfalls mit Mitteln der Ottefülling-Kinderstiftung, aufgestellt.

Auch der Sport- und Freizeitplatz „Rideplatz” am Körgraben weitet sein Angebot aus. Jeden Donnerstag, 17.30 Uhr, werden an den Sportgeräten kostenlose Trainingseinheiten mit Anleitung angeboten. Derzeit finden dort Erdarbeiten zur Erweiterung des Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters statt.